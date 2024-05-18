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Сегодня, 11:58

ЦСКА показал, как выглядит лицо Торопа после операции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лицо Владислава Торопа после операции.
Фото ФК ЦСКА

В ЦСКА показали, как выглядит лицо голкипера команды Владислава Торопа после операции.

Пресс-служба клуба выложила фотографию 19-летнего вратаря в Telegram-канале ЦСКА.

«Накануне поздно вечером успешно завершилась операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, которая длилась около трех часов. Слава пробудет в больнице еще ближайшие 3-5 дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой», — говорится в заявлении пресс-службы армейцев.

15 мая в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5) Тороп получил серьезную травму. В первом тайме вратарь армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом и не смог продолжить игру, его заменил Владимир Шайхутдинов. У футболиста московской команды был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.

Владислав Тороп
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
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 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
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10
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 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
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