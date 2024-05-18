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Биография Алексея Ягудина: соперничество с Плющенко и жизнь после спорта

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Алексей Ягудин.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Алексей Ягудин и Алексей Мишин.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Алексей Ягудин.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, архив «СЭ»
Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Тимоти Гебель.
Фото Александр Федоров, архив «СЭ»
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин.
Фото Соцсети
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История российского фигуриста и ведущего.

Алексей Константинович Ягудин
Дата рождения: 18 марта 1980 года
Место рождения: Ленинград, СССР
Рост: 175 см
Вид спорта: фигурное катание

Детство и юность Алексея Ягудина

Будущий олимпийский чемпион родился в семье Зои и Константина Ягудиных в Ленинграде. Когда Алексею исполнилось четыре года, его родители развелись. Воспитанием сына мама занималась самостоятельно. Именно она приняла решение отдать мальчика в спорт.

«Моя мама рассказывала, как гуляла однажды со своим братом по набережной реки. На одном из столбов заметила объявление: в секцию фигурного катания приглашаются дети. Решение отдать меня в этот вид спорта пришло спонтанно. Я в детстве часто болел, и мама надеялась, что мне это будет полезно», — рассказал Ягудин «Заполярному вестнику».

Первым тренером Алексея стал Александр Майоров. Под его руководством Ягудин занимался до 12 лет. К этому возрасту юный фигурист уже осознал, что спорт для него больше, чем просто хобби.

«В 8-9 лет я заявил: все! Заниматься фигурным катанием больше не хочу — уйду в хоккей. Мама отреагировала спокойно: «Леша, давай подождем пару дней. Подумай, чего ты хочешь добиться в жизни». Я не ходил на тренировки, а спустя два дня... неожиданно понял, что фигурное катание для меня больше, чем хобби. Это — моя вторая жизнь», — приводит «Заполярный вестник» слова Ягудина.

Мама поддерживала своего сына и даже лично следила за его тренировками. После занятий она отводила Алексея на открытый лед, где он отрабатывал прыжки.

«Моей маме было не просто интересно. После тренировки я мог и втык от нее получить, если, к примеру, пять минут ездил по льду, ковыряя в носу или рассматривая трубы вентиляции на потолке. Вечером меня отводили на открытый лед, и я уже под присмотром мамы до бесконечности крутил тулупы», — поделился Ягудин.

В 90-е Майоров принял решение перебраться в Швецию, но своего ученика не бросил и предложил его своему бывшему тренеру. Так Ягудин и оказался в группе Алексея Мишина.

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Спортивная карьера Алексея Ягудина

С 1992 года фигурист тренировался в группе Мишина во Дворце спорта «Юбилейный». Спустя два года после начала сотрудничества с Алексеем Николаевичем Ягудин занял четвертое место на чемпионате мира среди юниоров — ему тогда было всего 13 лет.

Постепенно Алексей начал улучшать свои результаты: в 1996 году стал чемпионом мира среди юниоров, а спустя год завоевал бронзу на мировом первенстве. В следующем сезоне спортсмен стал чемпионом мира и Европы, а также впервые в карьере выступил на Олимпийских играх — в Нагано он стал пятым.

Также в активе Ягудина были победы и на других турнирах — Кубок Финляндии, Skate Israel, Кубок России и других. Вскоре фигурист впервые в карьере выполнил прыжок ультра-си — тулуп в четыре оборота, это случилось на турнире Trophee Lalique.

Несмотря на успехи, Алексей принял решение сменить тренера. В группе Алексея Мишина в то время уже появился еще один одиночник, подающий большие надежды, — Евгений Плющенко. И хоть Ягудин на тот момент регулярно обыгрывал юного соперника, он думал, что Алексей Николаевич больше уделяет внимание не ему.

Алексей Ягудин и Алексей Мишин.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

«Я не умею быть механической игрушкой в руках тренера. И здесь, конечно, Женя мне полная противоположность: он никогда не возражал Мишину и исполнял все так, как тот говорил. Мишин не терпит возражений. И, может быть, поэтому я однажды почувствовал, что он уделяет больше внимания Плющенко», — рассказывал Ягудин «Известиям».

К тому же Алексей испытывал проблемы с дисциплиной и лишился поддержки со стороны еще и руководства федерации. Поводы не доверять ему Ягудин давал сам. Так, фигурист перед Олимпиадой в Нагано довольно легкомысленно относился ко всему и прибыл на Игры с двумя бутылками водки.
«Ягудину были свойственны юношеская бравада, напускная небрежность. Яркий пример: на контроле в Олимпийской деревне Нагано открывают его чемодан, а там в обнимку с коньками лежат две бутылки водки. Иногда эта бравада сильно мешала ему», — вспоминал Мишин в своей книге «О чем молчит лед».

К тому же Ягудин упустил медаль после неудачного выступления в произвольной программе. Алексей из-за собственной халатности смотрел соревнования под вентиляционной трубой и умудрился заболеть. На советы тренеров фигурист не реагировал.

«Я ему говорю: «Пересядь!» Подходит Артур Дмитриев, говорит: «Леша, пересядь». Не стал. В итоге — назавтра температура под 40, произвольная не задалась, упал с четверного», — писал Мишин в своей книге.

В итоге Алексей Николаевич был так расстроен провалом своего ученика в произвольной программе и из-за упущенной медали, что не стал дожидаться окончания соревнований и покинул арену. Ягудин же рассчитывал получить поддержку от своего тренера.

«Алексей Николаевич не сказал ни слова. Когда на табло появились оценки, он ушел, оставив меня наедине с моими чувствами. Я знал: он зол на меня за то, что я заболел», — вспоминал Ягудин в своей автобиографии «НаPROлом».

Так по целому ряду причин Алексей принял решение перейти под руководство Татьяны Тарасовой. У нее, по мнению фигуриста, был совершенно иной подход к тренировкам. А формат работы Мишина Ягудину перестал подходить.

«У Мишина всегда было любимое шуточное выражение «Я начальник, ты — дурак». Вроде мы смеялись, но ответов на вопросы все не было. В итоге я просто понял, что не могу так работать. В Тарасовой была и есть великая сила педагога — признавать свои ошибки и работать над ними. Ни разу не слышал фраз типа «я так сказала, поэтому так и делаем». Всегда обсуждали программу, все процессы преодолевали сообща. Тарасова могла признаться в своих слабостях и никогда не боялась спросить совета у другого человека, что в первой команде напрочь отсутствовало», — объяснил Ягудин в интервью «Спорт-БО».

Вместе с переходом к новому специалисту Алексей также принял решение о переезде. На него, безусловно, оказала свое влияние Татьяна Анатольевна.

Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

«Именно Тарасова в свое время предложила мне уехать в Америку. В 18 лет решения принимаются быстро. Я тогда собрал чемоданы и уехал. Тренировался в США, и основная работа была там. Несколько лет колесил по Америке и Канаде», — вспоминал Ягудин в интервью «Заполярному вестнику»

Под руководством нового тренера в сезоне-1998/99 Алексей выиграл одиннадцать турниров из тринадцати, в том числе — Skate America, Sparkassen Cup (Кубок наций в Германии), Trophee Lalique. Ягудин также выиграл чемпионат мира среди профессионалов, а спустя год стал чемпионом мира и Европы, а также победителем финала «Гран-при».

Тарасова в свойственной ей манере огромное внимание в работе с Ягудиным уделяла художественной составляющей. Она подключила к тренировкам своего подопечного Леонида Райцина, специалиста по скоростно-силовой, функциональной технической и психоэнергетической подготовке спортсменов, а также привлекла в качестве хореографа Николая Морозова.

Алексей Ягудин. Как Ягудина выгнали из американского шоу за расизм и алкоголизм: «У меня съехала крыша»

К тому же сама Тарасова старалась сдерживать своего ученика, у которого появилось пристрастие к спиртным напиткам. Причем тяга к алкоголю была у Алексея еще во время спортивной карьеры.

«Я же себя не спрашивал на соревнованиях, хочу ли я ехать до конца. Так же и любые банкеты. Пока совсем хорошо не станет. Мне казалось, что я нормальный, а люди говорят: «Ты уже все», — рассказывал Ягудин в эфире НТВ.

Первые проблемы у фигуриста из-за алкоголя появились еще в 1999 году. После победы на чемпионате мира Ягудина позвали выступить в популярном американском шоу, однако затем организаторы отозвали приглашение. Причиной тогда назвали «пьянство и антиобщественное поведение».

По словам пресс-секретаря шоу Лиз де Сево, такое решение было принято из-за того, что Алексей был слишком агрессивным и конфликтовал с окружающими. В итоге россиянина лишили работы и выслали из США.

В 2000 году Ягудин стал первым в истории России фигуристом-одиночником — трехкратным чемпионом мира, сумевшим завоевать этот титул три раза подряд. Но его главной целью оставались Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити.

В 2001 году Ягудин единственный раз в карьере уступил мировой чемпионат Евгению Плющенко. Но в главном противостоянии четырехлетия Алексей сумел обойти своего соперника — и стал олимпийским чемпионом на Играх-2002.

В Солт-Лейк-Сити фигурист выступал с короткой программой «Зима», которая была поставлена Тарасовой и Морозовым на музыку группы Bond. Эта постановка до сих пор считается одной из лучших в истории мирового фигурного катания.

14&nbsp;февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Радость Алексея Ягудина и&nbsp;Татьяны Тарасовой после победы на&nbsp;Олимпиаде. Ягудин — Плющенко: как выглядело легендарное противостояние. Публикуем исторические фото и видео Олимпиады-2002

«Мы работали тогда в Америке, и как раз появился новый диск женского квартета Bond. Это было новое, интересное звучание, сочетание классических струнных инструментов с хорошим современным ритмом. Там было все как раз для Ягудина, учитывая его силу и выразительность. Пьеса называлась «Зимнее солнце».

Была еще, конечно, пара вариантов композиций, но эта победила. Гольдштейн сделал музыкальное редактирование в соответствии с моим планом элементов. Нам удалось создать свежую хореографию со знаменитой «ягудинской дорожкой». Леша не только воплотил все поставленные для него задачи, но и сделал из этого шедевр!" — приводит слова Тарасовой matchtv.ru.

Также большой вклад в победу Ягудина внес его психолог — Рудольф Загайнов. Алексей сначала не верил, что тот может ему помочь, однако эта работа оказала благотворное влияние на фигуриста и его результаты.

За исполнение произвольной программы «Человек в железной маске» Ягудину на Олимпийских играх-2002 присудили победу все девять судей. Также Алексей стал первым олимпийским чемпионом, которому удалось исполнить два четверных прыжка в программе, один из которых — в каскаде, и первым победителем Игр, получившим четыре оценки 6.0 за артистизм.

Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Тимоти Гебель.
Фото Александр Федоров, архив «СЭ»

Плющенко упал с четверного тулупа в короткой программе. После Ягудин заявил, что был рад падению своего соотечественника.

«Мы все живые люди, в 2002 году я прыгал в дикой агонии — в хорошем смысле слова, — когда Женя Плющенко упал на Олимпиаде. Что в этом такого? Там решалась моя спортивная карьера!» — признался Ягудин «СЭ».

Уже будучи олимпийским чемпионом, фигурист вновь заработал проблемы из-за своего пристрастия к алкоголю. Алексея даже арестовали в США за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

«Да, я нарушил закон — выпил нормально, — сказал Ягудин в интервью видеосервису Premier. — Я обгонял машину, бабушку какую-то. Жили мы в штате Коннектикут, более-менее престарелый район, город Симсбери. Я совершил обгон и не превышал скорость. Но это был праздник, День независимости, поэтому подъехал коп.

Ну и арестовали меня: наручники, посадили на заднее сиденье — и полицейский ушел досматривать мою машину. А я ведь помню, что в фильмах люди как-то выбираются. Я пытался выбраться и свалился, там кожаное сиденье. Он с фонариком, а это был поздний вечер — а меня нет.

Я ему сказал, что я внизу. Сказал, что пытался выбраться. Он говорит мне: «Сиди, придурок». Я позвонил знакомому, он приехал — я посидел там буквально час. В итоге отпустили меня под залог — 100-150 долларов".

После Игр Алексей стал четырехкратным чемпионом мира и вскоре принял решение о завершении карьеры. Перед этим фигуриста сильно беспокоили боли в бедре. После Ягудин некоторое время через боль выступал в шоу Stars on Ice и на профессиональных турнирах.

Алексей Ягудин.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

В 2007 году Алексей перенес операцию по замене правого тазобедренного сустава и даже заявил о возвращении в любительский спорт. Татьяна Тарасова была готова принять обратно своего звездного ученика, однако вскоре Ягудин выступал в Германии и после проката не смог покинуть лед самостоятельно.

«Я выступал в шоу в Германии, и после одного из номеров меня унесли со льда на носилках. С тех пор я начал ходить к врачам как на работу. Организм, видимо, надорвался, и на сегодняшний день шансы моего возвращения в большой спорт практически равны нулю», — цитируют Ягудина «Новые Известия».

В 2023 и 2024 годах стал победителем турнира по фигурному катанию по шоу-программам «Русский вызов».

Алексей Ягудин и&nbsp;Евгений Плющенко на&nbsp;пьедестале. Вечная дуэль. Каким было противостояние Ягудина и Плющенко

Соперничество Алексея Ягудина с Евгением Плющенко

В середине 1990-х Евгений Плющенко и Алексей Ягудин тренировались у Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Ягудин старше Плющенко на два года.

«Я получал от Ягудина зуботычины — как от старшего и более сильного. Причем, как правило, если он меня и бил, делал это исподтишка». Мишин считал, что это были не только обычные мальчишеские разборки, но ревность к Евгению, опекой которого после переезда из Волгограда тренер занимался лично", — вспоминал Плющенко в книге «Другое шоу».

Ягудин же признался, что на первых порах больше ревновал к другому ученику Мишина — Алексею Урманову, который только что выиграл Олимпиаду в Лиллехаммере.

«Я долго ломал голову над тем, почему Мишин постоянно посылает Урманова и меня на одни и те же состязания. Почему он не дает мне шанса выйти из тени моего старшего товарища? Наконец, меня осенило: Мишин хотел, чтобы я постоянно проигрывал Алексею! Пока я пытался вырваться из этого замкнутого круга, Плющенко выступал в других турнирах, выигрывал их и набирал силу», — писал Ягудин в книге «НаPROлом».

Позднее Алексею стало казаться, что Мишин больше внимания уделяет его более молодому сопернику — Евгению. И в итоге принял решение сменить тренера — и перейти к Татьяне Тарасовой. Но противостояние двух российских фигуристов на этом только начиналось.

Первая дуэль Ягудина и Плющенко произошла в 1995 году на юниорском чемпионате мира в Австралии — тогда выше оказался Алексей. Во второй раз спортсмены сошлись спустя год на этапе «Гран-при» в Санкт-Петербурге. Мишин старательно разводил своих учеников на турнирах.

После перехода Ягудина к Тарасовой соперники регулярно соревновались друг с другом. Первая победа Плющенко в этом противостоянии случилась в 1999 году, причем на серьезном турнире — чемпионате России. Алексей же, в свою очередь, так и не смог выиграть национальное первенство.

Евгений Плющенко и&nbsp;Алексей Ягудин. «Вместо работы норовит помериться со мной медалями. И не только ими!» Ягудин и Плющенко — снова соперники

Главный старт следующего четырехлетия остался за Ягудиным — на Олимпиаде-2002. Причем их главная дуэль на Играх в Солт-Лейк-Сити сопровождалась многочисленными скандалами и спорами. Особой темой для дискуссий стала работа Алексея с психологом Рудольфом Загайновым.

Специалист входил в команду Ягудина на Играх. Сам Алексей в книге «НаPROлом» тепло вспоминал историю знакомства с Загайновым: «Я не надеялся, что он мне поможет, но считал, что и вреда от этого не будет. Общение с ним оказалось очень приятным, я как-то незаметно поведал ему обо всех тревогах. Рассказал, что утратил самого себя. Мы говорили буквально обо всем. Он снабжал меня письменными рекомендациями, как вести себя в той или иной? ситуации, и я постоянно носил их с собой».

Соперник Ягудина Евгений Плющенко также хорошо знал этого специалиста. Он не скрывал, что испытывал негативные эмоции после общения с Загайновым.

«В мире спорта о нем ходят настоящие легенды, его даже называют черным магом спортивной арены. Загайнов — психолог, несомненно, очень талантливый. Он работал со многими спортсменами, психологически настраивал их на победу. Лично я никогда с ним не сталкивался, но сталкиваться с теми, кому он «помогал», приходилось. У многих до сих пор остался неприятный осадок от общения с этим человеком.

Загайнов заставляет спортсмена ненавидеть соперника. Ненависть — чувство отвратительное. Да, есть спортивный азарт, есть стремление победить. Но ненавидеть кого-то — это ужасно! По-моему, в первую очередь следует учиться уважать соперника. Если ты побеждаешь и при этом относишься к проигравшим тебе с уважением — это высший пилотаж", — писал Евгений в книге «Другое шоу».

Загайнов присутствовал на ледовой арене во время выступления Плющенко в короткой программе, что заставило Евгения думать, что против него выпущены магические силы. На это намекал и Алексей Мишин в книге «О чем молчит лед?»

Во всяком случае Плющенко так и не смог понять, зачем Загайнов остался у бортика во время его выступления, хотя между Алексеем и Евгением катались еще три фигуриста — Такеши Хонда, Дмитрий Дмитренко и Ли Юнфей.

«Я упал на четверном прыжке, который знаю как «Отче наш». Мне кажется: разбуди меня ночью — и я его прыгну без единой помарки. На тренировках все шло великолепно. И вдруг... Выходя на четверной прыжок, я увидел силуэт Загайнова. Он находился как раз напротив меня. Я поймал его тяжелый взгляд.

Кто-то словно приказал мне: «Раскрывайся! Иди на приземление!» И я послушался, хотя было еще рано. Я до сих пор не могу понять, откуда появился этот сигнал, каким образом он достиг моего мозга.

Уже после Олимпиады я много раз прокручивал запись, свое падение с четверного прыжка. На самом деле в тот момент я был в отличной форме. И таких падений у меня не было в жизни никогда. При любом раскладе я не мог не так повернуться. И до сих пор осталось ощущение будто меня потащила за собой непонятная сила", — вспоминал Плющенко.

Алексей Ягудин.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Ягудин, который в итоге исполнил обе программы идеально, назвал эту ситуацию случайной.

«Получилось вот что. После моего проката во второй разминке мы находились за кулисами. И когда на лед вызвали Женю, не знали, куда бежать, чтобы посмотреть выступление главного соперника.

Наверх, до трибун, добраться мы уже не успевали. И Тарасова побежала в одну сторону — искать монитор, а Загайнов — в другую и выскочил к бортику, откуда в перерыве на каток выезжают заливочные машины. Он случайно оказался в этом месте. Понимаете, случайно!" - писал Алексей в своей книге.

За спортивной дуэлью двух российских фигуристов следили не только внутри страны, но и за ее пределами. Когда в фигурном катании появляются два сильных соперника, их противостояние начинают сравнивать с соперничеством Плющенко и Ягудина. Так было, когда, в частности, в СМИ возникла дуэль Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

После того как Ягудин завершил карьеру, Плющенко выступал еще 15 лет. Но их противостояние на этом не закончилось. Фигуристы регулярно стали обмениваться колкими фразами в адрес друг друга. Так, в частности, Алексей критически высказался об участии Плющенко в Играх-2014 в Сочи.

«У Плющенко была лишь одна цель — выиграть благодаря другим. Это был абсолютно неспортивный поступок, и очень жаль, что из-за него пострадали молодые фигуристы Максим Ковтун и Сергей Воронов. Они бы тоже могли стать олимпийскими чемпионами в командном турнире», — приводит «Советский спорт» слова Ягудина.

Очередной раунд по колким фразам состоялся накануне первого турнира по шоу-программам в 2023 году. Алексей еще в начале сезона-2022/23 заявил о своем участии в этом соревновании.

«Будет проходить это мероприятие уже весной следующего года. Когда у всех, кто связан с миром фигурного катания, есть шанс надеть коньки и покорить программой зрителей. Я сделал заявку на покупку коньков, новых лезвий, и с Ильей Авербухом просматриваем музыкальное сопровождение. Потому что этот турнир — очередной шаг к возрождению профессиональных турниров. Хотелось бы встретиться с Женей Плющенко вновь на льду. Какими были наши встречи более 20 лет назад!» — рассказал Ягудин в эфире Первого канала, комментируя открытые прокаты сборной страны.

Плющенко же говорил, что пока не задумывался об участии в этом же турнире. О соперничестве с Ягудиным Евгений сказал так: «Возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует».

В дискуссию вступила и Татьяна Тарасова: «Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот». Заслуженный тренер России была сильно возмущена таким высказыванием Плющенко.

Ягудин выложил в своем Telegram-канале статистику очных встреч с Евгением. Счет получился 14-8 в пользу Алексея. В очной борьбе он победил на Олимпиаде, на один раз больше на чемпионатах мира и на два — в финалах «Гран-при».

Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, архив «СЭ»

Достижения Алексея Ягудина

  • Олимпийский чемпион (2002)

  • Четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002)

  • Трехкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002)

  • Двукратный победитель финалов «Гран-при» по фигурному катанию (1999, 2002)

  • Двукратный чемпион мира среди профессионалов (1999, 2003)

  • Четырехкратный вице-чемпион России (1998, 1999, 2000, 2001)

  • Чемпион мира среди юниоров (1995)

  • Член Зала славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс

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Жизнь Алексея Ягудина после спорта

Параллельно со спортивной карьерой фигурист в 1997 году окончил школу с серебряной медалью и поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Вскоре после завершения карьеры и еще до операции Ягудин вернулся из США в Россию. Алексей пробовал себя в роли актера, снимался в фильмах и начал играть в театре. Особенно хорошо олимпийскому чемпиону удалось проявить себя в роли телеведущего. За свою работу фигурист был даже выдвинут на премию ТЭФИ

Он вел программы на «Матч ТВ» и Первом канале, был постоянным ведущим проекта «Ледниковый период», в котором также успел поучаствовать сам — в парах с Викторией Дайнеко и Валерией Ланской. Также в последние годы является постоянным комментатором турниров по фигурному катанию на Первом канале.

Ягудин часто выступает в различных ледовых шоу, телевизионных проектах. Он не работал тренером, но время от времени проводит мастер-классы.

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Личная жизнь Алексея Ягудина

Известно о двух девушках, с которыми фигуриста связывали романтические отношения. Некоторое время Ягудин встречался с солисткой группы «Фабрика» Александрой Савельевой, с которой познакомился на съемках телепроекта «Ледниковый период». Но роман продлился всего несколько месяцев.

«Он с детства был погружен только в свой мир фигурного катания и жил только им. Рядом с ним всегда находились люди, которые окружали его заботой, — мама, тренер Татьяна Анатольевна Тарасова, врачи, массажисты... Он один тренировался, один выступал на соревнованиях — без партнерши. Ему сложно решать чужие проблемы, потому что он погружен исключительно в свои дела. Но ведь отношения двух любящих людей подразумевают под собой полное взаимопонимание и взаимопомощь. Мне кажется, Алексей не был готов к этому изначально. Если бы он катался в паре, то, может быть, наши отношения сложились бы по-другому. А так многое в наших отношениях меня задевало и ставило в тупик», — рассказала Савельева в интервью 7days о расставании с Ягудиным.

Следующей возлюбленной Алексея стала фигуристка Татьяна Тотьмянина. С ней Ягудин был знаком достаточно давно — еще со времен спортивной карьеры. Однако серьезные отношения между фигуристами завязались только в 2008 году.

«Может, потому, что я хорошо знал, какая она серьезная, неразговорчивая, вся в себе. А я жил легко, свободно, встречался с девушками, расходился. До нашего с Таней романа я редко когда относился к своим любовным связям всерьез», — признавался Ягудин в интервью изданию 7days.

Уже спустя год Алексей и Татьяна стали родителями: у них родилась дочь Елизавета. Спустя шесть лет в их семье появился второй ребенок — дочка Мишель. В официальный брак Ягудин и Тотьмянина вступили только в 2016 году.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин.
Фото Соцсети

«В моем понимании семья — это бизнес-проект, как бы ужасно это ни звучало для некоторых. Многие осуждают, говорят: «Как может быть семья работой?» Семья — это абсолютная работа. Если один из членов семьи перестает хотеть быть в семье и работать над отношениями, семья перестает существовать», — поделилась Тотьмянина в эфире канала «Россия 1».

Пара сумела вместе справиться с тяжелейшим испытанием. В 2017 году во время очередного обследования Татьяне сообщили, что в желчном пузыре появились некие новообразования. При этом ситуация была не такой критичной — фигуристке рекомендовали проследить за динамикой. Через некоторое время число новообразований стало больше, в 2019 году состояние Тотьмяниной резко ухудшилось. Бывшей спортсменке пришлось обратиться в больницу.

«На протяжении полутора месяцев Таня чувствовала себя достаточно скверно. Вернувшись в Москву после гастролей в Ялте, она сразу пошла в больницу. Перед этим ей говорили, что, возможно, придется удалить желчный пузырь, так как есть предпосылки, что у нее рак», — заявил в программе «Центральное телевидение» Ягудин.

На тот момент медики опасались развития онкологического заболевания. Спортсменке поставили распространенный диагноз — полипоз желчного пузыря. В итоге Тотьмяниной провели не полостную, а лапароскопическую операцию.

«Новообразований было уже шесть-семь штук. Ей сказали, что вероятность рака — 50 на 50. Сказали это напрямую. Но я всегда за горькую правду. Также сказали, что желчный пузырь придется удалить в любом случае, потому что пока он не убран, наличие рака с точностью до 100% определить нельзя», — добавил Ягудин.

В итоге Татьяна была успешно прооперирована в одной из московских клиник. После этого врачи провели исследования и выяснили, что рака нет. Вскоре фигуристка вернулась на лед и продолжила выступать в ледовых шоу.

Татьяна Тотьмянина. У Тотьмяниной подозревали рак. Но она исцелилась и вернулась в ледовое шоу

Социальные сети Алексея Ягудина

* Соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Алексей Ягудин
Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
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