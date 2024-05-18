«Олимпийские игры по нелепой случайности». В каких видах спорта россияне сами отказались от международных стартов?

Олимпийские виды спорта, где наших спортсменов допустили в нейтральном статусе, но так и не дождались представителей России.

За два месяца до Олимпиады виды спорта разделились на три неравные категории. Первая, небольшая, состоит из видов спорта, где спортсмены допущены до Парижа практически основным составом (борьба, дзюдо, тхэквондо, теннис, прыжки на батуте, велошоссе) или хоть каким-то (стрельба, гребля на байдарках и каноэ). Вторая — где наши федерации и не против вернуться на международную арену, но международные либо не пускают, либо затягивают процесс, либо олимпийская квалификация кончилась и речь может идти только о чемпионатах мира (командные виды, прыжки в воду, бадминтон или настольный теннис). Наконец, третья, которую не всегда можно отделить от второй, — виды спорта, где российские федерации принципиально отказались от участия в олимпийской квалификации или международных стартов вовсе.

О них и пойдет речь ниже — почему такое решение было принято и какие альтернативы предлагаются этим видам. Часто выбор федерации, куда двигаться, зависит именно от этого — например, есть ли этот вид спорта в программе Игр БРИКС или Игр дружбы. Главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова говорила «СЭ»: «Почему еще ребятам тяжело? Нас не включили, к сожалению, ни в Игры дружбы, ни в Игры БРИКС, хотя в Москве проводили два чемпионата мира, акватория есть. Теперь у нас никаких, по сути, международных соревнований. И спортсмены все чаще говорят, что им тяжелее находить мотивацию оставаться. Мы рады за лыжи, фигурное катание, другие виды спорта, у которых много соревнований. В нашем виде спорта очень тяжелые времена».

Ирина Винер. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Художественная гимнастика

Президент федерации Ирина Винер неоднократно жестко высказывалась о нейтральном статусе: «На мой взгляд и на взгляд моих коллег и гимнасток, именно Олимпиада сейчас является политизированной, потому что те условия, на которых предлагают выступать нашим спортсменам, являются невероятно унизительными. А именно: флага нет, гимна нет. Вместо этого придумана музыка, похожая, на мой взгляд, на похоронный марш. То есть спортсмены, которые приедут на Олимпиаду, на мой взгляд, совершенно обезличены».

Позже Винер назовет тех, кто все же поедет на Олимпиаду, «бомжами». Ей отвечали российские теннисисты, в частности Дарья Касаткина.

И Даниил Медведев — в интервью «СЭ»: «В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность».

В художественной гимнастике медали в отдельных видах разыгрываются и на Всемирных играх — мультиспортивных соревнованиях по неолимпийским видам спорта. Но и там Россию в 2022 году отстранили. Следующие игры — в 2025-м в китайском Чэнду.

Но на Играх БРИКС и дружбы художественная гимнастика будет, и Винер это приводила как серьезный аргумент отказа от Олимпиады. Кроме того, вес России позволяет проводить представительные соревнования среди клубов.

— На Играх дружбы наши спортсмены будут получать такие же призовые, золотые медали будут из чистого золота, такие же звания и призовые для тренера и участников подготовки этих спортсменов. Поэтому тут никаких вопросов быть не может, касающихся альтернативы. У нас великая, огромная страна, которая даже в такое нелегкое время имеет возможность проводить такие форумы дружбы и взаимопонимания. Игры дружбы — это медали, звания, премии. Зачем нужно ехать на Олимпиаду и позориться?

Никита Нагорный. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивная гимнастика

Многие спортивные гимнасты относятся к спортобществу «Динамо», поэтому шансы отобраться на Олимпиаду были только в случае смены места работы. Кроме того, россияне выиграли золотые медали в Токио и в мужском, и в женском многоборье — лидеры сборной до вершины уже дошли. Президент федерации Василий Титов объяснил отсутствие россиян в олимпийском отборе просто:

— Мы не будем принимать участие в отборе к Олимпийским играм, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус. И никто из них не стал подавать заявку на участие в турнире в Баку в таком статусе, поэтому никто на него и не поехал.

Спортивная гимнастика представлена и на Играх БРИКС, и на Играх дружбы в полной программе, по информации «СЭ», в Казань на первые из Игр готовится основной состав сборной России.

Водные виды спорта

Здесь пловцы и прыгуны в воду солидарны, но россиянам все же стараются найти международную практику. В конце апреля сборная России по плаванию посетила клубные соревнования в Боснии и Герцеговине с участием балканских стран. В Казани в 2022-м устроили свои Игры дружбы с участием 15 стран (даже ЮАР, Сербии и Эквадора) по плаванию, в том числе синхронному, и прыжкам в воду.

Руководитель федерации прыжков в воду Станислав Дружинин говорил, что на чемпионате России завоевали медали представители ЦСКА и «Динамо», а «отправлять кого-то, кто занял седьмое, восьмое, девятое места, — это не лучшие спортсмены. Весь смысл отбора пропадает, и спортивный принцип тоже».

Олимпийский чемпион Владимир Сальников, возглавляющий российское плавание, говорил, что удивится, если кто-то из россиян поедет на Олимпиаду, — и действительно удивился единственному получившему нейтральный статус россиянину Ивану Гиреву. Говорил, что, может быть, он «из любопытства решил проверить, что пришлют». Затем Гирев отозвал свое заявление.

— Это закономерно, потому что условия, которые предлагаются людям, стоявшим на самой высокой ступени на Олимпийских играх, являются неприемлемыми по своему содержанию. Я их расцениваю как унижение. Если нас хотят видеть, то мы должны ехать без всяких ограничений и дискриминации. Если нейтральный статус в мире считается некой необходимостью, то тогда мы предложим всем выступать в нейтральном статусе. В нынешних условиях не считаю отказ от Олимпиады шагом назад, мы должны ощущать чувство собственного достоинства, — говорил Сальников ТАСС.

Максим Агапитов. Фото Global Look Press

Тяжелая атлетика

Президент федерации Максим Агапитов высказывался об отборе на Олимпиаду максимально нелестно. «Условия допуска российских тяжелоатлетов до международных соревнований невыполнимы, неприемлемы, дискриминационны, нарушают права человека и Олимпийскую хартию, призывают нарушать законодательство РФ, — считает Агапитов. — Подобного рода провокации не рассматриваются ФТАР как возможность участия в фестивале, который по какой-то нелепой случайности носит название «Олимпийские игры», — цитировал его ТАСС.

Тяжелая атлетика присутствует в программе Игр БРИКС и дружбы.

Также от отбора на Олимпиаду после изучения критериев отказались федерации стрельбы из лука, бокса, академической гребли. Все, кроме последней, в программе Игр дружбы представлены. О желании отдельных спортсменов в этих видах спорта участвовать в Олимпиаде неизвестно.

Фехтование

В прошлом году несколько россиян выступили на чемпионатах мира и Европы, но медальных успехов там не добились, ведь главные звезды сборной представляют ЦСКА и «Динамо» и не получили нейтрального статуса. После скандала с Анной Смирновой и отказом от рукопожатия на чемпионате мира позиция национальной федерации в отношении международных стартов стала резко негативной.

«Ни один из российских фехтовальщиков на Олимпиаду не поедет, — заявил ТАСС глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов. — Наши спортсмены выезжают на этапы Кубка мира, на «Гран-при» — в большей степени это молодежь, которой это необходимо для подготовки к Играм БРИКС и Играм дружбы. Что касается Олимпиады, то мы свою принципиальную позицию обозначили — мы не будем делить команду на тех, кто Западу нравится, и тех, кто, по их мнению, «неправильный россиянин».