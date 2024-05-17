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Париж-2024

Сегодня, 14:35

Губерниев назвал дурацким запрет МОК на использование российскими журналистами символики страны на Олимпиаде

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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» запрет Международного олимпийского комитета (МОК) использовать российским журналистам символику страны на Играх в Париже.

«На Олимпиаде будет считаное количество российских журналистов, телевизионщиков не будет вообще, поэтому все равно. Решение абсолютно дурацкое, но сейчас ни горячо ни холодно. Главное, чтобы туда поехали наши спортсмены, а как-то рассказать об их выступлениях мы сможем», — сказал Губерниев «СЭ».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов к участию в Играх в нейтральном статусе. На соревнованиях будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии. Кроме того, не допускается использование буквы Z и цветов георгиевской ленты.

(Софья Грецкая)

Олимпиада
Дмитрий Губерниев
МОК
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