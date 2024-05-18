«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла в финал конференции

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«Флорида» выиграла у «Бостона» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1. «Пантерз» выиграли серию — 4-2.

Нападающий «Брюинз» Павел Заха в конце первого периода открыл счет. В середине второго периода гости отыгрались благодаря голу Антону Лунделла. Победную шайбу в концовке встречи забросил Густав Форслинг.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

В финале Восточной конференции «Флорида» сыграет против «Рейнджерс».