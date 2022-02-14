Комиссия спортсменов ФФККР выступила в поддержку Камилы Валиевой

Председатель Комиссии спортсменов Федерации фигурного катания России (ФФККР) Джонатан Гурейро выступил с открытом письмом в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.

«От лица Комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России обращаемся с открытым письмом в поддержку нашей спортсменки Камилы Валиевой. На протяжении ряда лет мы вместе с Камилой в сборной команде, мы хорошо знаем спортсменку и уверены в честности Камилы Валиевой — талантливой фигуристки, которая добивалась и будет добиваться медалей самых высоких достоинств, благодаря уникальному сочетанию природного таланта, трудоспособности, любви и преданности делу.

Все спортсмены ФФККР придерживаются принципов честной борьбы, чистоты спорта, нулевой терпимости к допингу. Все наши фигуристы постоянно тестируются антидопинговыми службами, сдают множество тестов, как во время стартов, так и вне соревнований.

На Олимпиаде в Пекине, к большому сожалению, Камила попала в очень непростую ситуацию, сложившуюся при сомнительных обстоятельствах. Мы очень надеемся на честное разбирательство в случае с Камилой и на положительный исход этого дела. Желаем Камиле терпения в этой сложной ситуации. Камила, мы с тобой», — приводится в письме на официальном сайте ФФККР.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал пресс-релиз об окончании слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Заседание выездной панели началось в 20:34 (15:34 мск) 13 февраля и завершилось в 02:10 (21:10 мск) 14 февраля по местному времени. Решение по делу Валиевой будет вынесено около 9 утра (мск).

В пятницу, 11 февраля, Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой: взятый во время чемпионата России образец от 25 декабря 2021 года дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Одиночный турнир у женщин на Олимпийских играх-2022 стартует во вторник, 15 февраля, произвольную программу фигуристки покажут в четверг, 17 февраля.