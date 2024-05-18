Валуев — об отказе Зеленского от олимпийского перемирия: «А кто-то сомневался?»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который отклонил предложение главы Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии.

«А что, кто-то сомневался? Он живёт войной, не миром», — сказал Валуев «СЭ».

5 мая Макрон призвал к олимпийскому перемирию на время проведения Игр в Париже. Позже с аналогичным заявлением выступил Председатель КНР Си Цзиньпин.

17 мая президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с лидером КНР вопрос олимпийского перемирия во время переговоров.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта.