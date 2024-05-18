Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 14:15

Валуев — об отказе Зеленского от олимпийского перемирия: «А кто-то сомневался?»

Сергей Жуков
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который отклонил предложение главы Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии.

«А что, кто-то сомневался? Он живёт войной, не миром», — сказал Валуев «СЭ».

5 мая Макрон призвал к олимпийскому перемирию на время проведения Игр в Париже. Позже с аналогичным заявлением выступил Председатель КНР Си Цзиньпин.

17 мая президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с лидером КНР вопрос олимпийского перемирия во время переговоров.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Олимпиада
Николай Валуев
1
Читайте также
«Динамо» находится в четырех очках от чемпионства
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
Суд признал безнравственным перевод средств структурой IKEA из России за рубеж
МИД Киргизии сообщил о пострадавших после беспорядков в Бишкеке
Стало известно о подготовке Францией группы «полезных на Украине» разведчиков
Захарова заявила о желании ФРГ замять тему утечки разговора об ударах по РФ
Популярное видео
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Губерниев назвал дурацким запрет МОК на использование российскими журналистами символики страны на Олимпиаде
Журова: «МОК хочет стереть все ассоциации с Россией на Олимпиаде в Париже»
МОК запретит российским журналистам использовать символику страны на Олимпиаде в Париже
Гашек опять не прав. Россия могла сделать чемпионат мира намного зрелищнее, без наших турнир тускнеет с каждым годом
В «Рубине» объяснили санкциями сложности перевода денег за Абильдгора и наказание от ФИФА
Полузащитник «Балтики» Бистрович: «Уровень РПЛ изменился»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Три российские всадницы получили нейтральный статус

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости