Журова: «МОК хочет стереть все ассоциации с Россией на Олимпиаде в Париже»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделился мнением о появившейся новости о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит российским журналистам использовать символику страны на Играх в Париже.

«В любом случае на трибунах и везде будет запрет российской символики, болеть тоже запретят. Они хотят убрать и стереть любые ассоциации с Россией на Олимпиаде, хотят, чтобы мы сами отказались туда ехать. Они не могут запретить спортсменам выступать, потому что это нарушение хартии, но поступают иначе, создают такие невыносимые условия. Журналист достанет флаг или что-то похожее на флаг страны, то могут визы лишить, депортировать — да все, что угодно. Они дошли до абсурда, чтобы никакого присутствия россиян не было. Чтобы люди привыкли, что россиян вообще нет», — цитирует Журову ТАСС.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. На соревнованиях будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.