«Краснодар» — в чемпионской гонке, «Сочи» — в первой лиге. Невероятная развязка на «Фиште»!
У «Краснодара» и «Сочи» небогатая история противостояния, но юбилейную — десятую — встречу точно запомнят надолго. На кону стояло очень многое: с одной стороны — золото, с другой — сохранение прописки в элите. И развязка получилась крайне драматичной. Практически киношной!
Важно, что к важнейшему матчу сезона команды подошли в полной боеготовности и почти без потерь — разве что «быки» не могли рассчитывать на Кайо. В остальном составы получились праймовыми, тренеры выпустили лучших.
В «Краснодаре» уже знали результат матча «Динамо», которое разгромило «Крылья Советов» и временно оторвалось на шесть очков, поэтому сразу пошли вперед. И открыли счет чуть ли не в первой атаке! Отличился Кривцов — полузащитник поймал отскок после прострела и спокойно прошил Рудакова. 1:0 на 5-й минуте — идеальный сценарий. Что могло пойти не так?
Как оказалось, практически все. В «Сочи» тоже смотрел матч «Динамо» и «Крыльев» — и судьбу последних повторить не хотели. Да и ситуация не позволяла «барсам» расслабляться — поражение гарантировало вылет. Поэтому на характере (ну и за счет своих качеств — по весне сочинцы сильно прибавили) они прижали «Краснодар» к воротам почти на полчаса — и только чудом не забили. К исходу 30-й минуты произошло уже все, вплоть до едва не случившегося автогола. Будущее «быков» мрачнело.
Еще хуже стало ближе к перерыву. Последовательно случились два краснодарских провала — сначала на 41-й Кордоба не попал в пустые ворота; а через две минуты сочинцы раскатали почти каталонскую комбинацию, и Гуарирапа без шансов пробил Сафонова, сравняв счет. Мураду Мусаеву явно было о чем подумать в перерыве.
Неизвестно, какие меры предпринял тренер, но во втором тайме мы увидели совсем другой «Краснодар». Конечно, о доминировании речи не шло, но гости хотя бы начали обмениваться опасными моментами с хозяевами. Впрочем, удачливее оказалась все равно команда Морено. Забавно, что ситуация из первого тайма повторилась чуть ли не поминутно. На 72-й в пустые на забил Кордоба, а на 73-й отличился Гуарирапа...
Вероятно, это был бы худший матч в карьере Джона (поражение хоронило претензии на чемпионство), но на 82-й Сперцян реализовал пенальти и «спас» игру. В кавычках, потому что при 2:2 ситуация превратилась в никому не нужную — при ничьей сочинцы все равно вылетали, а «быки» теряли шансы на титул. Так что об осторожности моментально все забыли — терять было нечего.
И все же главный момент матча остался за «Краснодаром» — уже в добавленное время (а арбитр накинул щедро, семь минут) «быки», начав атаку от своей штрафной, завершили ее голом. В нужном месте оказался Мозес, и, проявив чудесную технику (забил с разворота!), тут же стал главным героем в команде Мусаева.
Оставшиеся шесть минут добавленного времени прошли нервно, но только для хозяев. «Краснодар» включил железный характер и не дал «барсам» почти ничего создать — тем оставалось только наблюдать собственную драму.
Точку в истории поставил арбитр Шадыханов, свистком зафиксировав счет 3:2 в пользу «Краснодара»; и констатировав факт: «быки» остаются в гонке за золото, а «Сочи» покидает РПЛ. Чудесное получилось дерби, сюжетное — хотя, конечно, согласятся не все.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
3
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4