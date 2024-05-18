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«Краснодар» — в чемпионской гонке, «Сочи» — в первой лиге. Невероятная развязка на «Фиште»!

«Краснодар» в добавленное время вырвал победу у «Сочи» в 29-м туре
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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18 мая. «Краснодар» вырвал победу в гостевом матче с «Сочи» (3:2).
Фото ФК «Краснодар»
Что это было?
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
2:3
Краснодар

У «Краснодара» и «Сочи» небогатая история противостояния, но юбилейную — десятую — встречу точно запомнят надолго. На кону стояло очень многое: с одной стороны — золото, с другой — сохранение прописки в элите. И развязка получилась крайне драматичной. Практически киношной!

Важно, что к важнейшему матчу сезона команды подошли в полной боеготовности и почти без потерь — разве что «быки» не могли рассчитывать на Кайо. В остальном составы получились праймовыми, тренеры выпустили лучших.

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В «Краснодаре» уже знали результат матча «Динамо», которое разгромило «Крылья Советов» и временно оторвалось на шесть очков, поэтому сразу пошли вперед. И открыли счет чуть ли не в первой атаке! Отличился Кривцов — полузащитник поймал отскок после прострела и спокойно прошил Рудакова. 1:0 на 5-й минуте — идеальный сценарий. Что могло пойти не так?

Как оказалось, практически все. В «Сочи» тоже смотрел матч «Динамо» и «Крыльев» — и судьбу последних повторить не хотели. Да и ситуация не позволяла «барсам» расслабляться — поражение гарантировало вылет. Поэтому на характере (ну и за счет своих качеств — по весне сочинцы сильно прибавили) они прижали «Краснодар» к воротам почти на полчаса — и только чудом не забили. К исходу 30-й минуты произошло уже все, вплоть до едва не случившегося автогола. Будущее «быков» мрачнело.

Еще хуже стало ближе к перерыву. Последовательно случились два краснодарских провала — сначала на 41-й Кордоба не попал в пустые ворота; а через две минуты сочинцы раскатали почти каталонскую комбинацию, и Гуарирапа без шансов пробил Сафонова, сравняв счет. Мураду Мусаеву явно было о чем подумать в перерыве.

Неизвестно, какие меры предпринял тренер, но во втором тайме мы увидели совсем другой «Краснодар». Конечно, о доминировании речи не шло, но гости хотя бы начали обмениваться опасными моментами с хозяевами. Впрочем, удачливее оказалась все равно команда Морено. Забавно, что ситуация из первого тайма повторилась чуть ли не поминутно. На 72-й в пустые на забил Кордоба, а на 73-й отличился Гуарирапа...

Вероятно, это был бы худший матч в карьере Джона (поражение хоронило претензии на чемпионство), но на 82-й Сперцян реализовал пенальти и «спас» игру. В кавычках, потому что при 2:2 ситуация превратилась в никому не нужную — при ничьей сочинцы все равно вылетали, а «быки» теряли шансы на титул. Так что об осторожности моментально все забыли — терять было нечего.

И все же главный момент матча остался за «Краснодаром» — уже в добавленное время (а арбитр накинул щедро, семь минут) «быки», начав атаку от своей штрафной, завершили ее голом. В нужном месте оказался Мозес, и, проявив чудесную технику (забил с разворота!), тут же стал главным героем в команде Мусаева.

Оставшиеся шесть минут добавленного времени прошли нервно, но только для хозяев. «Краснодар» включил железный характер и не дал «барсам» почти ничего создать — тем оставалось только наблюдать собственную драму.

Точку в истории поставил арбитр Шадыханов, свистком зафиксировав счет 3:2 в пользу «Краснодара»; и констатировав факт: «быки» остаются в гонке за золото, а «Сочи» покидает РПЛ. Чудесное получилось дерби, сюжетное — хотя, конечно, согласятся не все.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
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Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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