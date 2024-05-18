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«Краснодар» вырвал победу у «Сочи» в концовке матча, команда Роберта Морено вылетела из РПЛ

Алина Савинова
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Эпизод из матча «Сочи» — «Краснодар».
Фото ФК «Сочи»

«Краснодар» на выезде победил «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России — 3:2.

Основное время встречи завершилось ничьей. У хозяев дубль оформил Сауль Гуарирапа (43-я и 73-я минуты), за гостей по голу забили Никита Кривцов (5-я минута) и Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти (85-я). На 90+1-й минуте забитым мячом отметился Мозес Кобнан, который принес победу «быкам» в этой игре.

«Краснодар» набрал 53 очка и поднялся на второе место в таблице, обойдя «Зенит» (51). Однако у сине-бело-голубых еще один матч в запасе. Лидером чемпионата на данный момент является «Динамо», у которого 56 очков.

«Сочи» по итогам этой встречи лишился прописки в РПЛ на следующий сезон. Команда Роберта Морено с 23 баллами занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
2:3
Краснодар

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
31
143
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«Сочи» — «Краснодар»: гости забили два гола за шесть минут

«Сочи» вылетел из РПЛ после поражения в матче с «Краснодаром»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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 23 1 4
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