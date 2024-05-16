Гашек опять не прав. Россия могла сделать чемпионат мира намного зрелищнее, без наших турнир тускнеет с каждым годом

Кучеров и Овечкин оживили бы ЧМ?

Чемпионат мира по хоккею уже третий год подряд проходит без сборной России. Сомневаюсь, что у матчей вроде Франция — Польша или Дания — Австрия есть хоть какая-то серьезная аудитория за пределами этих стран. Действительно сильных сборных не так много, и слова давно поехавшего головой Доминика Гашека о том, что по России никто не скучает, невозможно воспринимать всерьез. Да, с посещаемостью у турнира проблем нет (как в Чехии исторически было всегда), но от недостатка звезд его не спасают даже очень приличные составы североамериканских сборных.

Один из лучших бомбардиров чемпионата мира прямо сейчас — немецкий нападающий турецкого происхождения Ясин Элиз. Знали ли вы о нем до старта турнира? Или до этого текста? Вряд ли.

Конечно, присутствие на турнире Коннора Бедарда, Романа Йоси, Брэди Ткачака, Эрика Карлссона делает чемпионат ярче. Но просто представьте, насколько мощный состав по именам могла привезти в Чехию сборная России. Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Андрей Василевский, возможно, ветераны Александр Овечкин и Евгений Малкин — как минимум семь матчей группового этапа стали бы куда более интересными, чем сейчас. А ради только одного противостояния Россия — Канада с давних времен все и ждали международные турниры. Да и тем же хозяевам чехам наверняка было бы интереснее посмотреть на матч с принципиальным соперником, а не с Великобританией.

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В отсутствие наших шансы появляются у сборных, которые до этого с трудом пробивались в плей-офф. Например, в прошлом году Латвия завоевала бронзовые медали. Но это говорит не столько о высоком уровне развития хоккея в стране, сколько об упавшей соревновательности на чемпионатах мира. По-прежнему на ведущих ролях в латвийской сборной Цибульскис, Индрашис, Даугавиньш, которые еще два-три года назад, во времена выступления в КХЛ, сильно сдали.

Без России, а также Белоруссии, которая могла бы собрать, вероятно, самый талантливый в своей истории состав, на турнире стало слишком много проходных команд. Вряд ли даже многие специалисты назовут хотя бы по одному игроку из сборных Польши или Великобритании. Без Элерса, Бьоркстранда и играющего за «Каролину» вратаря Андерсена совершенно некого выделить у обычно крепкой Дании. Без натурализованных канадцев и россиян почти не на кого рассчитывать Казахстану. Совершенно безликая команда у Франции. Немного веселья добавила Австрия, которая чуть не вынесла канадцев и швейцарцев, правда, прежде всего из-за их собственного раздолбайства.

Конечно, отсутствие России на крупнейших турнирах больнее бьет все-таки по нам самим. Но и мировой хоккей без нас теряет много — что бы ни говорил Гашек и его сторонники. Да, ЧМ по футболу, баскетболу и многим другим видам спорта нашего отсутствия, к сожалению, действительно не заметят. Но хоккей — совсем другая история.