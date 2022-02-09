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Допинг

Сегодня, 18:03

Inside the Games: допинг-тест Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде

Inside the Games: причиной переноса медальной церемонии на Олимпиаде стал допинг-тест Валиевой
Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Global Look Press

Допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде, сообщает Inside the Games.

Отметим, сегодня, 9 февраля, 15-летняя спортсменка пропустила тренировку, но никто из представителей сборной России не прокомментировал отсутствие фигуристки.

Другие участники командного турнира —Анастасия Мишина и Александр Галлямов на тренировку во вторник также не вышли. Российский тренер Тамара Москвина объяснила, что чемпионы мира не тренировались, так как у них выходной день.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов тренироваться вышли, но от комментариев отказались, сообщил журналист USA Today Том Шад. Светлана Соколовская, тренер Марка Кондратюка, объяснила пропуск своим подопечным тренировки тем, что у фигуриста запланированный отдых.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемония награждения была перенесена. Во вторник утром, 9 февраля, причиной отмены церемонии была названа проблема с допинг-пробой. Как отмечается, вопрос носит юридический характер и имеет отношение к тесту, сделанному до старта Олимпиады в Пекине. В проблему вовлечены как Олимпийский комитет России (ОКР), так и международное антидопинговое сообщество.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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