Inside The Games: награждение фигуристов на Олимпиаде перенесли из-за проблем России с допинг-тестом

Причиной переноса церемонии награждения по итогам командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине стали проблемы с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России, утверждает Insidethegames. Как отмечается, вопрос носит юридический характер и имеет отношение к тесту, сделанному до старта Олимпиады в Пекине.

«Ситуация возникла вчера на коротком уведомлении, — говорится в сообщении Международного союза конькобежцев. — Она требует консультации с международным олимпийским комитетом».

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс прокомментиромал ситуацию, отметив, что пока не может говорить на этот счет, но проблема действительно существует.

«Так как это может иметь юридические последствия, я не могу это комментировать на данной стадии. Но проблема существует. Надеюсь, немного позже я смогу сказать больше», — подчеркнул Адамс.

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина в разговоре с «СЭ» прокомментировала информацию о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста.

Напомним, в понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Церемония награждения должна была пройти на следующий день во вторник. Новая дата проведения мероприятия пока не определена.