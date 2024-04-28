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Сегодня, 16:57

«Спартак» — «Локомотив»: Левников не назначил пенальти в ворота красно-белых

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Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив».
Фото Скриншот трансляции
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На 20-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» судья Кирилл Левников не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых.

Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив».
Фото Скриншот трансляции

В том эпизоде Тео Бонгонда, не сыграв в мяч, в своей штрафной площади попал левой ногой по левой ноге Сергею Пиняеву. Арбитр продолжил игру. Хотя, если судить по записи, сделанной камерой со спины железнодорожника, у Левникова возникли основания для назначения пенальти.

Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив».
Фото Скриншот трансляции
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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