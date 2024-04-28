«Спартак» — «Локомотив»: Левников не назначил пенальти в ворота красно-белых

На 20-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» судья Кирилл Левников не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых.

Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив». Фото Скриншот трансляции

В том эпизоде Тео Бонгонда, не сыграв в мяч, в своей штрафной площади попал левой ногой по левой ноге Сергею Пиняеву. Арбитр продолжил игру. Хотя, если судить по записи, сделанной камерой со спины железнодорожника, у Левникова возникли основания для назначения пенальти.

Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив». Фото Скриншот трансляции