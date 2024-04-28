«Спартак» — «Локомотив»: Левников не назначил пенальти в ворота красно-белых
На 20-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» судья Кирилл Левников не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых.
Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив».
Фото Скриншот трансляции
В том эпизоде Тео Бонгонда, не сыграв в мяч, в своей штрафной площади попал левой ногой по левой ноге Сергею Пиняеву. Арбитр продолжил игру. Хотя, если судить по записи, сделанной камерой со спины железнодорожника, у Левникова возникли основания для назначения пенальти.
Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив».
Фото Скриншот трансляции
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|
|И
|В
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|
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|
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|
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|
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|
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|4
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|25-38
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|
12
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|25
|6
|8
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|19-28
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|
13
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|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
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|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
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|25
|4
|7
|14
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|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
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ЦСКА
|20
|1
|8
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Виктор Александров
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|21
|1
|3
|
|
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|22
|1
|3
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