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Сегодня, 17:45

Степанова и Букин заселились в Олимпийскую деревню в Пекине

Российский фигуристы Степанова и Букин заселились в Олимпийскую деревню в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Двукратные чемпионы России по танцам на льду Александра Степанова и Иван Букин заселились в Олимпийскую деревню в Пекине. Теперь они ждут результатов ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба ОКР.

Турнир в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине стартует 12 февраля.

Другие представители России в танцах Виктория Синицина и Никита Кацалапов ранее стали олимпийскими чемпионами-2022 в командных соревнованиях. В Пекине также выступят их соотечественники Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они уже находятся в китайской столице.

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Степанова/ Иван Букин
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