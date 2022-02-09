Российский фигуристы Степанова и Букин заселились в Олимпийскую деревню в Пекине

Двукратные чемпионы России по танцам на льду Александра Степанова и Иван Букин заселились в Олимпийскую деревню в Пекине. Теперь они ждут результатов ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба ОКР.

Турнир в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине стартует 12 февраля.

Другие представители России в танцах Виктория Синицина и Никита Кацалапов ранее стали олимпийскими чемпионами-2022 в командных соревнованиях. В Пекине также выступят их соотечественники Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они уже находятся в китайской столице.