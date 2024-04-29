Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) Календарь PARI Суперлиги (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Календарь PARI Суперлиги (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Париж-2024

Сегодня, 09:45

Вице-президент ВФВ: «Все в мировом волейболе чувствуют себя без России дискомфортно»

Геннадий Шипулин отреагировал на отстранение российских спортсменов от международных стартов
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин рассказал в интервью «СЭ» о своем отношении к отстранению российских спортсменов от международных стартов и нейтральному статусу.

— Сейчас наши команды отстранены от международных турниров. На ваш взгляд, не упал ли уровень российского волейбола?

— Не думаю. Мы по-прежнему являемся доминантой. Они сами нас ждут. Без России им очень плохо. Надеюсь, что мы скоро вернемся на международную арену. Волейбол у нас сильный — подрастающее поколение, сборные команды, специалисты. Да, это дискомфортно и в какой-то степени обидно, что не выступаем за рубежом. Но мы всегда были законодателями волейбольных мод и ими останемся навсегда. А то, что так поступают все эти люди, которые меняют свое мнение по 10 раз, говорят одно, а делают другое, — это прискорбно. Все равно справедливость и победа будут за нами. Правда восторжествует. Мы вернемся и будем дальше продолжать наш славный путь.

— Не обидно, что командникам даже не дали шанс, чтобы попасть на Олимпиаду в Париж?

— Это очень постыдно. Но что сделаешь? От этих людей нечего ждать. Я считаю, что все это неправильно.

Геннадий Шипулин в&nbsp;2013 году. «Когда мы шли на Олимпиадах, то высоко несли наше знамя». Геннадию Шипулину — 70

— Что такое волейбольный турнир Олимпиады без сборных России?

— Понимаете, мы же все друг друга знаем — игроки, тренеры. Все чувствуют без России себя дискомфортно. Но решают политики. Они не спрашивают людей, которые за этим стоят, не разбираются. Конечно, обидно. Нам остается только надеяться, чтобы скорее все это закончилось.

— Сейчас идет широкая дискуссия, стоит ли выступать под нейтральным флагом. Вы как считаете?

— На таком позорном низком старте я лично, как бывший главный тренер сборной, не хотел бы в этой роли присутствовать. Когда мы шли на Олимпиадах, то высоко наше знамя несли. Сергей Тетюхин его тоже нес. Все с нами считались. Мы задавали тон. Поэтому я имею право сказать, что такая постыдная форма неприемлема. Конечно, есть люди, которые заканчивают карьеру и могут больше не попасть на Олимпиаду. Это великий труд спортсменов. Но мое мнение, что нельзя ехать на Игры под нейтральным флагом, — сказал Шипулин «СЭ».

Антон Шипулин
0
Читайте также
Гимн России выключился во время награждения на чемпионате Европы по боксу
Витя Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным
Лидер «Коррозии металла» заявил о приостановке деятельности группы
Семак рассказал, как относится к игрокам после поражения, босс «Зенита» обещал серьезный разговор, Личка дал понять, кто будет чемпионом. Что произошло после победы «Динамо» над лидером
Стало известно о работе двенадцатого фигуранта дела о «Крокусе» на стройке
Великий понедельник Страстной недели: чтение Евангелия, приметы, что нельзя делать
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Русские пловцы прорвались на международный турнир — и никакой трагедии. И зачем тогда отстранение?
Ирина Винер заявила о попытках уничтожить российскую гимнастику
ФСБР выставили счет в 100 тысяч франков за проверку борцов на причастность к силовым структурам
Васильев — о словах Баха про дисквалификацию россиян: «Он это делает не без указания сверху. МОК превратился в манипулируемый орган»
В Госдуме обвинили Баха в двойных стандартах: «Допустил израильтян и палестинцев, а с другой стороны жестко припугнул наших спортсменов»
Дюков эмоционально высказался о положении российского футбола на международной арене: «Мы возмущены!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шипулин оценил результаты «Белогорья» в нынешнем сезоне

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости