Американский фигурист Винсент Чжоу сдал второй положительный тест на коронавирус и не выступит на Олимпиаде-2022
Американский фигурист Винсент Чжоу сдал второй положительный тест на коронавирус.
Как сообщает спортсмен в Instagram-аккаунте, он не сможет принять участие в одиночных соревнованиях на Олимпиаде-2022.
Утром, 7 февраля, стало известно, что Чжоу сдал первый положительный тест на Covid-19.
Короткие программы на Олимпиаде в Пекине одиночники представят во вторник, 8 февраля, произвольные — 10 февраля.
Ранее Чжоу выступал в произвольной программе в составе сборной США в командном турнире. Он занял третье место, набрав 171,44 балла.
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