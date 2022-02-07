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Сегодня, 18:28

Американский фигурист Винсент Чжоу сдал второй положительный тест на коронавирус и не выступит на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Американский фигурист Винсент Чжоу сдал второй положительный тест на коронавирус.

Как сообщает спортсмен в Instagram-аккаунте, он не сможет принять участие в одиночных соревнованиях на Олимпиаде-2022.

Публикация от Vincent Zhou (@govincentzhou)

Утром, 7 февраля, стало известно, что Чжоу сдал первый положительный тест на Covid-19.

Короткие программы на Олимпиаде в Пекине одиночники представят во вторник, 8 февраля, произвольные — 10 февраля.

Ранее Чжоу выступал в произвольной программе в составе сборной США в командном турнире. Он занял третье место, набрав 171,44 балла.

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Фигурное катание
Олимпиада
Коронавирус
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