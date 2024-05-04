«Штутгарт» обыграл «Баварию» и сократил отставание от мюнхенцев до двух очков
«Бавария» на выезде уступила «Штутгарту» в матче 32-го тура немецкой бундеслиги — 1:3.
Счет на 29-й минуте открыл защитник хозяев Леонидас Стергиу. На 37-й минуте мюнхенцы отыгрались благодаря голу Харри Кейна с пенальти.
Победу «Штутгарту» принес гол Чон Ун Ена. Кореец отличился на 83-й минуте. Окончательный счет в концовке установил Силас Катомпа Мвумпа.
«Бавария» (69 очков) остается на втором месте в бундеслиге. «Штутгарт» (67) сократил отставание от мюнхенцев и занимает третье место в турнирной таблице.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|31
|25
|6
|0
|77-22
|81
|
2
|Бавария
|32
|22
|3
|7
|90-41
|69
|
3
|Штутгарт
|32
|21
|4
|7
|73-39
|67
|
4
|РБ Лейпциг
|32
|19
|6
|7
|74-36
|63
|
5
|Боруссия Д
|32
|17
|9
|6
|64-40
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|12
|8
|47-42
|45
|
7
|Хоффенхайм
|32
|11
|7
|14
|56-64
|40
|
8
|Фрайбург
|31
|11
|7
|13
|43-55
|40
|
9
|Аугсбург
|32
|10
|9
|13
|49-57
|39
|
10
|Вердер
|32
|10
|8
|14
|43-52
|38
|
11
|Хайденхайм
|31
|9
|10
|12
|44-52
|37
|
12
|Вольфсбург
|32
|10
|7
|15
|40-51
|37
|
13
|Боруссия М
|32
|7
|12
|13
|55-62
|33
|
14
|Унион Б
|31
|8
|6
|17
|26-50
|30
|
15
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37-62
|30
|
16
|Майнц
|31
|5
|13
|13
|32-49
|28
|
17
|Кельн
|31
|4
|11
|16
|24-54
|23
|
18
|Дармштадт
|32
|3
|8
|21
|30-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.05
|21:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|1 : 1
|4.05
|16:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|5 : 1
|4.05
|16:30
|
Штутгарт – Бавария
|3 : 1
|4.05
|16:30
|
Вердер – Боруссия М
|2 : 2
|4.05
|16:30
|
Вольфсбург – Дармштадт
|3 : 0
|4.05
|19:30
|
Кельн – Фрайбург
|- : -
|5.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|5.05
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|- : -
|5.05
|20:30
|
Хайденхайм – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|24
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|27
|1
|1
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