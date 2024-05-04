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«Штутгарт» обыграл «Баварию» и сократил отставание от мюнхенцев до двух очков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Штутгарт» — «Бавария».
Фото Reuters

«Бавария» на выезде уступила «Штутгарту» в матче 32-го тура немецкой бундеслиги — 1:3.

Счет на 29-й минуте открыл защитник хозяев Леонидас Стергиу. На 37-й минуте мюнхенцы отыгрались благодаря голу Харри Кейна с пенальти.

Победу «Штутгарту» принес гол Чон Ун Ена. Кореец отличился на 83-й минуте. Окончательный счет в концовке установил Силас Катомпа Мвумпа.

«Бавария» (69 очков) остается на втором месте в бундеслиге. «Штутгарт» (67) сократил отставание от мюнхенцев и занимает третье место в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 16:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
3:1
Бавария

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Бавария
ФК Штутгарт
1
5
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Гол и две передачи Ройса принесли «Боруссии» разгромную победу над «Аугсбургом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 31 25 6 0 77-22 81
2
 Бавария 32 22 3 7 90-41 69
3
 Штутгарт 32 21 4 7 73-39 67
4
 РБ Лейпциг 32 19 6 7 74-36 63
5
 Боруссия Д 32 17 9 6 64-40 60
6
 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47-42 45
7
 Хоффенхайм 32 11 7 14 56-64 40
8
 Фрайбург 31 11 7 13 43-55 40
9
 Аугсбург 32 10 9 13 49-57 39
10
 Вердер 32 10 8 14 43-52 38
11
 Хайденхайм 31 9 10 12 44-52 37
12
 Вольфсбург 32 10 7 15 40-51 37
13
 Боруссия М 32 7 12 13 55-62 33
14
 Унион Б 31 8 6 17 26-50 30
15
 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
16
 Майнц 31 5 13 13 32-49 28
17
 Кельн 31 4 11 16 24-54 23
18
 Дармштадт 32 3 8 21 30-76 17
Результаты / календарь
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30 тур
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33 тур
34 тур
3.05 21:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 1 : 1
4.05 16:30
Боруссия Д – Аугсбург
 5 : 1
4.05 16:30
Штутгарт – Бавария
 3 : 1
4.05 16:30
Вердер – Боруссия М
 2 : 2
4.05 16:30
Вольфсбург – Дармштадт
 3 : 0
4.05 19:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.05 16:30
Унион Б – Бохум
 - : -
5.05 18:30
Айнтрахт Ф – Байер
 - : -
5.05 20:30
Хайденхайм – Майнц
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 36
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 24 2 7
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 27 1 1
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