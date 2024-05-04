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Сегодня, 22:45

Слуцкий ушел от суеты. Поэтому снова тренирует и успешен

Российскому тренеру «Шанхай Шэньхуа» Слуцкому исполнилось 53 года
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Зенит»
Игорь Рабинер — о перезагрузке российского специалиста.

Леониду Слуцкому сегодня исполняется 53. Он успешно работает в Китае — выиграл Суперкубок, лидирует в чемпионате с 7 победами и 2 ничьими в девяти матчах.

При этом его «Шанхай Шэньхуа» далеко не самая богатая команда резко поскромневшего за последние годы первенства. Китайская Суперлига — уже далеко не тот турнир, куда уезжал из «Зенита» Халк, потому что его перекупили как раз из Шанхая (только другого клуба), дав еще больше. «Шэньхуа» — на 4 месте по общей сумме стоимости игроков, согласно Transfermarkt, — 10,95 миллиона евро (на всех, не на одного). А лидируют в этом списке их земляки из «Шанхай Порт» — 17,55 миллиона.

Леонид Слуцкий. Слуцкий прекрасно начал в Китае. Взял трофей и выдал лучший старт в истории клуба

В таком турнире достаточно равных возможностей, где мало игроков, способных все решать за счет индивидуального мастерства, роль тренера возрастает в разы. Мне кажется, для Слуцкого это очень полезно. В атаке он за карьеру нередко имел возможность решать как раз за счет мастерства звезд — Вагнера и Думбия в ЦСКА, Хвичи в «Рубине» и т.д. Теперь у него такой возможности нет — и он отлично справляется.

Мне кажется, отъезд в Китай после довольно продолжительного отрезка без тренерской работы позволил ему полностью сосредоточиться на творчестве и не размениваться (в первую очередь — эмоционально) на посторонние для главного дела вещи. Поразвлекался, поэкспериментировал со всякими шоу в YouTube, был там просматриваем и неоднозначно обсуждаем — а теперь пришло время возвращаться в профессию.

Леонид Слуцкий (в центре), Василий Березуцкий (слева) и Олег Яровинский.

И это действительно лучше всего было сделать где-то очень далеко, где можно полностью погрузиться в работу. Слуцкий ушел от суеты. Именно поэтому мне не хотелось бы приезда к нему Дзюбы. Это опять — и неизбежно — отвлечет.

Рад, что Слуцкий — снова в профессии и у него снова получается. Очень боялся, что он полностью и безвозвратно выгорел — как Олег Романцев, только появилось это по-другому. Оказалось — это не так. И слава Богу.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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