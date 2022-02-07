Трусова сделала пять четверных на олимпийской тренировке сразу после завершения командника

Фигуристка Трусова сделала пять четверных прыжков на олимпийской тренировке в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова приземлила пять четверных прыжков на тренировке в Пекине.

Она сделала флип, сальхов (со степ-аутом), тулуп в каскаде с тройным тулупом, и два лутца (в каскадах с двойным тулупом и ойлером+тройным сальховом).

Все остальные элементы также были исполнены чисто.

Сегодня утром олимпийское золото в команднике взяла Камила Валиева. Трусова не принимала участия в соревнованиях.

Короткая программа у девушек состоится 15 февраля.