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Сегодня, 15:30

Трусова сделала пять четверных на олимпийской тренировке сразу после завершения командника

Фигуристка Трусова сделала пять четверных прыжков на олимпийской тренировке в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Reuters

Российская фигуристка Александра Трусова приземлила пять четверных прыжков на тренировке в Пекине.

Она сделала флип, сальхов (со степ-аутом), тулуп в каскаде с тройным тулупом, и два лутца (в каскадах с двойным тулупом и ойлером+тройным сальховом).

Все остальные элементы также были исполнены чисто.

Сегодня утром олимпийское золото в команднике взяла Камила Валиева. Трусова не принимала участия в соревнованиях.

Короткая программа у девушек состоится 15 февраля.

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Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
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