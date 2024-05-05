VIP-тур на Олимпиаду продается за полмиллиона долларов. За эти деньги можно пообедать с суперзвездой

Сверхбогатые болельщики на Играх в Париже будут в особых условиях.

Британское издание The Guardian обнародовало стоимость «ультраэксклюзивных пакетов» на Олимпиаду-2024, которые оборотистые предприниматели предлагают мультимиллиардерам. Ориентировочная цена такого «вояжа мечты» — около 500 тысяч евро на неделю. За эти деньги толстосумам предлагаются билеты в VIP-ложи на самые престижные старты, возможность свободного посещения олимпийской деревни, а также гарантированная беседа с суперзвездой. МОК отрицает свое участие в таких неоднозначных программах, однако не прикрывает лазейки, позволяющие богатеям почувствовать свою элитарность, не становясь частью мирового спортивного сообщества.

Спортсмены должны быть расположены к общению

Всего на Олимпийские игры-2024 в Париже реализовано около 10 миллионов билетов, 80 процентов из них ушли через платформу Paris 2024. Самое дорогое событие на данный момент — мужской баскетбольный финал. Попасть в VIP-ложу с ресторанным обслуживанием на эту игру стоит 8500 евро. Естественно, это без стоимости размещения в столице Игр, культурной программы и прочих атрибутов красивой жизни. Самый дорогой шестидневный официальный турпакет стоит 42750 евро на одного человека. А вот международное агентство, принадлежащее Джеймсу Маверику Картеру (бизнес-менеджеру звезды баскетбола Леброна Джеймса) и Бенито Пересу-Барбадильо (пиар-менеджеру теннисиста Рафаэля Надаля), всего за 381 тысячу долларов готово существенно повысить класс олимпийского путешествия.

Обычно стоимость эксклюзивных туров не афишируется, но The Guardian приводит документы, в которых фигурируют расценки и описываются сказочные возможности, которые даст ультрадорогой пакет услуг. В него, в частности, входят билеты на церемонию открытия и 14 стартов, в том числе на мужской забег на 100 метров в легкой атлетике, на теннисный и баскетбольный финалы. Кроме того, организован доступ в олимпийскую деревню, в Лувр после закрытия музея, а также «королевский ужин в Версальском дворце». Кроме того, предполагается общение с суперзвездой спорта — от короткой 15-минутной беседы и селфи до более обстоятельного совместного обеда (в случае доплаты).

Имя суперзвезды не называется, но раньше эта фирма проводила частные мероприятия с теннисными легендами Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, а также с итальянским горнолыжником, призером чемпионатов мира Джорджо Рокка. Компания уверяет, что очень тщательно относится к подбору кандидатур из мира спорта. «Некоторые спортсмены с громким именем не обладают харизмой и опытом общения, необходимым нашим клиентам, — приводит британское издание слова представителя компании-организатора. — Спортсмены должны быть расположены к беседе, а не говорить «привет» и через пять минут изображать желание уйти». В прошлом клиенты этой фирмы даже получали возможность провести с Джоковичем совместную тренировку.

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Рискуют, что билеты будут аннулированы оргкомитетом

Сказочные возможности для богачей компания приобретает благодаря личным связям с семьями звезд спорта, а также неформальным контактам с различными функционерами. Как известно, возможностью заходить в закрытые зоны на Играх обладают высокопоставленные чиновники, а также представители крупных спонсоров МОК. Через эти каналы обычно и пробиваются «левые аккредитации» для миллиардеров. По идее организаторы Олимпиады могли бы легко прикрыть эту лазейку. Инструменты для этого, как мы видим в истории с комиссией по допуску россиян и белорусов, у международного комитета имеются. В отличие от желания ссориться с богачами.

«Любая организация, продающая билетные пакеты и не являющаяся официальным субдистрибьютором компании On Location, делает это незаконно и рискует, что билеты в итоге будут аннулированы оргкомитетом, — заявили в МОК. — Доступ в деревню спортсменов или появление на церемонии открытия в качестве участников разрешены только лицам, имеющим аккредитацию соответствующего уровня. Любой, кто получит доступ в деревню или на церемонию открытия, будет подвернут многократной проверке со стороны служб безопасности».

Что касается участия в церемонии открытия, то в компании-организаторе VIP-туров уверяют, что им доступны шесть-восемь тренерских аккредитаций на это эпохальное мероприятие. И тут, наверное, уместно напомнить, что всем российским тренерам из-за политических санкций доступ на Игры в Париж запрещен. В целом же «ультраэксклюзив» в первую очередь предполагает необычные впечатления, которые создаются благодаря проживанию в шикарных отелях, передвижению на редких автомобилях, посещению уникальных мест и общению со звездами в рамках культурно-развлекательной программы. Билеты на соревнования здесь во многом вторичны, хотя и они, конечно, предполагают очень высокий уровень комфорта.

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Вопрос только в цене

Вообще, вся эта тема лишний раз подчеркивает: за деньги в нашем мире нельзя купить только любовь и здоровье. Все остальное — покупается и продается. Изначально оргкомитет Парижа-2024 пытался играть в демократию в соответствии с лозунгом «Широко открытые Игры», выпустив в продажу миллион билетов по 24 евро. Но большая часть из них почти сразу была зарезервирована для волонтеров, французских школьников или людей с ограниченными возможностями. «Когда вы идете на престижный концерт, места стоят несколько сотен евро, — оправдывал высокие цены на остальные билеты глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге. — Игры вернулись в Париж через сто лет, к нам приедут величайшие чемпионы. Поэтому спрос больше, чем предложение».

Будут ли среди гостей Олимпиады россияне — большой вопрос. Ведь мэр Парижа Анн Идальго открыто заявила, что россиянам во французской столице не рады. И это дало основания некоторым нашим политикам рассуждать о возможных проблемах с безопасностью для граждан России. Кроме того, многим людям с российским паспортом отказано в праве стать волонтерами Игр только из-за их национальности. Не исключено, что с болельщиками возникнет похожая ситуация, даже если кто-то и сумеет преодолеть визово-логистические проблемы. Но все это, конечно, не касается толстосумов. Продавцы VIP-туров готовы решить любые проблемы своих клиентов. Вопрос только в цене.