Американский фигурист Винсент Чжоу сдал положительный тест на коронавирус

Американский фигурист Винсент Чжоу сдал положительный тест на коронавирус, сообщает International Figure Skating со ссылкой на Федерацию фигурного катания США.

По информации источника, Чжоу ожидает результаты второго теста и если они будут отрицательными, то он сможет принять участие в короткой программе в личном турнире.

Короткие программы одиночники представят 8 февраля, произвольные — 10 февраля.

Ранее Чжоу выступал в произвольной программе в составе сборной США в командном турнире. Он занял третье место, набрав 171,44 балла.