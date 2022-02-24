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Общество

24 февраля, 23:50

Российский спорт: что дальше?

Отдел спорта «СЭ»
Как может измениться спортивный календарь.
Фото Global Look Press
Приводим официальную информацию о том, как может измениться спортивный календарь

В четверг президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам России объявил о начале специальной военной операции в Донбассе с целью защиты мирного населения. Конфликт в регионе затронет и мир спорта. В первую очередь, могут претерпеть изменения календари соревнований и списки составов участников различных турниров. «СЭ» собрал все ключевые факты, основанные на официальной информации, по этой теме.

УЕФА. УЕФА заявил, что все сегодняшние матчи Лиги Европы будут сыграны по расписанию

Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что проведет в пятницу экстренное заседание исполкома. Одним из вопросов для обсуждения станет предложение группы депутатов Европарламента о переносе из Санкт-Петербурга финала Лиги чемпионов, который должен пройти 28 мая. Вместе с тем, УЕФА объявил, что все матчи еврокубков, запланированные на четверг, в том числе — игра Лиги Европы «Бетис» — «Зенит», должны пройти по расписанию.

Кроме того, сборные Польши, Швеции и Чехии объявили, что не хотят проводить мартовские стыковые отборочные встречи ЧМ-2022 на территории России (так определено жеребьевкой) и требуют переноса на нейтральные поля. Об этом со ссылкой на официальный сайт Польского футбольного союза, где размещено совместное заявление федераций трех указанных стран, сообщило РИА «Новости». Из-за решения Росавиации о приостановке работы аэропортов в 12 городах России под вопросом оказалось проведение матчей национальных чемпионатов по разным видам спорта в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Орле, Воронеже, Симферополе и Ставрополе. В том числе оказались затронуты футбольные матчи 19-го тура РПЛ, который должен состояться 26-28 февраля. Вечером в четверг РПЛ распространила следующее сообщение:

«Российская премьер-лига и Российский футбольный союз сообщают, что матчи 19-го тура, запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.

Встречи в Ростове-на-Дону («Ростов» — «Крылья Советов». — Прим. «СЭ») и Краснодаре («Краснодар» — «Локомотив». — Прим. «СЭ»), работа аэропортов которых приостановлена в связи с распоряжением Росавиации, перенесены. Новые даты и время проведения этих игр будут опубликованы дополнительно".

Так теперь выглядит расписание матчей 19-го тура:

26 февраля

14.00. «Нижний Новгород» — «Урал»

14.00. «Химки» — «Динамо»

16.30. «Сочи» — «Арсенал»

19.00. «Спартак» — ЦСКА

27 февраля

19.00. «Ахмат» — «Уфа»

28 февраля

19.00. «Зенит» — «Рубин»

Стадион &laquo;Краснодар&raquo;. В РПЛ выступили с заявлением по поводу возможного переноса 19-го тура чемпионата

При этом «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Сочи», «Динамо», «Нижний Новгород», «Урал» завершили сборы и находятся в России. В четверг вечером должен был вернуться в Москву и ЦСКА. В ближайшее время намерены прилететь на родину «Арсенал», «Ахмат», «Крылья Советов», «Локомотив», «Рубин» «Уфа» и «Химки». Все клубы заявили о готовности к возобновлению сезона.

Баскетбол, регби и хоккей с мячом

Эстонский баскетбольный клуб «Калев» заявил, что покидает Единую лигу ВТБ. Команда из Таллина шла на десятом месте в регулярном чемпионате из 12 участников.

Испанская «Барселона» и литовский «Жальгирис» отказались лететь в Россию на матчи регулярного чемпионата Евролиги. Также принято решение о переносе матчей 27-го тура с участием российских клубов — ЦСКА, УНИКСа и «Зенита». На пятницу намечено заседание руководства Евролиги, на котором будет обсуждаться данная ситуация. В официальном заявлении организаторов турнира отмечается, что лига собирается продолжить турнир и выслушать позиции участников.

При этом матч мужской сборной России по баскетболу против команды Нидерландов в отборе ЧМ-2023 прошел в четверг в Перми по плану. А вот все региональные и всероссийские юниорские турниры по баскетболу в нашей стране приостановлены. О новых сроках и местах проведения турниров будет объявлено позднее.

Европейская федерация регби Rugby Europe отменила матч чемпионата Европы между сборными Грузии и России, который должен был пройти 27 февраля в Тбилиси. Его новая дата будет названа позднее. Также отменен чемпионат Европы по снежному регби, намеченный на 27-28 февраля в Москве. А вот матч между женскими сборными Испании и России на чемпионате Европы состоится по плану — 26 февраля в Мадриде.

Сборные Швеции и Финляндии отказались от участия в чемпионате мира по бенди, который должен пройти в Сыктывкаре с 27 марта по 3 апреля. При этом президент международной федерации Борис Скрынник заявил РИА «Новости», что организация не получала от финнов и шведов официальных документов о снятии с турнира.

Лыжные гонки. В FIS прокомментировали информацию о возможном переносе финала Кубка мира из Тюмени

Зимние виды спорта

Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что не будет отменять ээтап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике (26-27 февраля) в Ярославле и этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области (25-27 февраля). Участники этих стартов прибыли в Россию прямо с пекинской Олимпиады. При этом стало известно, что сборные Великобритании, Швеции и Австралии по ски-кроссу отказались от выступления в Челябинской области.

Тем временем сборная России по лыжным гонкам во главе с трехкратным чемпионом Пекина-2022 Александром Большуновым отправилась в финский Лахти на этап Кубка мира, который намечен на 26-27 февраля. FIS также подтвердила, что не собирается переносить из России финал этого турнира (18-20 марта), несмотря на призывы норвежца Йоханнеса Клебо. Также в календаре остаются этапы КМ по прыжкам на лыжах с трамплина (25-27 марта) в Нижнем Тагиле и Чайковском. «Безопасность участников всех мероприятий Кубка мира является главным приоритетом», — заявили в FIS в ответ на запрос «СЭ».

При этом Шведская лыжная ассоциация официально заявила, что отказывается от участия во всех соревнованиях, которые будут проводиться в России.

Себастьян Феттель. Пилот «Формулы-1» Себастьян Феттель отказался от участия в «Гран-при России»

«Формула-1», Паралимпиада и шахматы

Немецкий пилот Себастьян Феттель и голландец Макс Ферстаппен высказалась за исключение из календаря «Формулы-1» «Гран-при России», который должен пройти в Сочи с 23 по 25 сентября. Однако руководство Королевской серии отказалось комментировать эту идею. «Формула-1? пристально следит за развитием ситуации, как и многие другие организации. На сегодняшний день у нас нет комментариев по поводу сентябрьской гонки», — говорится в заявлении организации.

Международный паралимпийский комитет (IPC) ведет диалог с Паралимпийскими комитетами Украины и России в преддверии Игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 13 марта. Паралимпийский комитет России (ПКР) не получал от IPC информации о каких-либо изменениях, связанных с Паралимпиадой-2022. «Подготовка к вылету в Китай делегации ПКР идет по графику», — сообщил РИА «Новости» исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков. Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на специальном заседании изучит вопрос о проведении всех запланированных соревнований в России. C 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве должна пройти 44-я шахматная Олимпиада. «Будут проведены консультации с федерациями-членами и ответственными комиссиями ФИДЕ для принятия наиболее подходящего решения», — говорится в заявлении организации.

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