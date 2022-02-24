Российский спорт: что дальше?

Приводим официальную информацию о том, как может измениться спортивный календарь В четверг президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам России объявил о начале специальной военной операции в Донбассе с целью защиты мирного населения. Конфликт в регионе затронет и мир спорта. В первую очередь, могут претерпеть изменения календари соревнований и списки составов участников различных турниров. «СЭ» собрал все ключевые факты, основанные на официальной информации, по этой теме.

Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что проведет в пятницу экстренное заседание исполкома. Одним из вопросов для обсуждения станет предложение группы депутатов Европарламента о переносе из Санкт-Петербурга финала Лиги чемпионов, который должен пройти 28 мая. Вместе с тем, УЕФА объявил, что все матчи еврокубков, запланированные на четверг, в том числе — игра Лиги Европы «Бетис» — «Зенит», должны пройти по расписанию.

Кроме того, сборные Польши, Швеции и Чехии объявили, что не хотят проводить мартовские стыковые отборочные встречи ЧМ-2022 на территории России (так определено жеребьевкой) и требуют переноса на нейтральные поля. Об этом со ссылкой на официальный сайт Польского футбольного союза, где размещено совместное заявление федераций трех указанных стран, сообщило РИА «Новости». Из-за решения Росавиации о приостановке работы аэропортов в 12 городах России под вопросом оказалось проведение матчей национальных чемпионатов по разным видам спорта в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Орле, Воронеже, Симферополе и Ставрополе. В том числе оказались затронуты футбольные матчи 19-го тура РПЛ, который должен состояться 26-28 февраля. Вечером в четверг РПЛ распространила следующее сообщение:

«Российская премьер-лига и Российский футбольный союз сообщают, что матчи 19-го тура, запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.

Встречи в Ростове-на-Дону («Ростов» — «Крылья Советов». — Прим. «СЭ») и Краснодаре («Краснодар» — «Локомотив». — Прим. «СЭ»), работа аэропортов которых приостановлена в связи с распоряжением Росавиации, перенесены. Новые даты и время проведения этих игр будут опубликованы дополнительно".

Так теперь выглядит расписание матчей 19-го тура:

26 февраля

14.00. «Нижний Новгород» — «Урал»

14.00. «Химки» — «Динамо»

16.30. «Сочи» — «Арсенал»

19.00. «Спартак» — ЦСКА

27 февраля

19.00. «Ахмат» — «Уфа»

28 февраля

19.00. «Зенит» — «Рубин»

При этом «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Сочи», «Динамо», «Нижний Новгород», «Урал» завершили сборы и находятся в России. В четверг вечером должен был вернуться в Москву и ЦСКА. В ближайшее время намерены прилететь на родину «Арсенал», «Ахмат», «Крылья Советов», «Локомотив», «Рубин» «Уфа» и «Химки». Все клубы заявили о готовности к возобновлению сезона.

Баскетбол, регби и хоккей с мячом

Эстонский баскетбольный клуб «Калев» заявил, что покидает Единую лигу ВТБ. Команда из Таллина шла на десятом месте в регулярном чемпионате из 12 участников.

Испанская «Барселона» и литовский «Жальгирис» отказались лететь в Россию на матчи регулярного чемпионата Евролиги. Также принято решение о переносе матчей 27-го тура с участием российских клубов — ЦСКА, УНИКСа и «Зенита». На пятницу намечено заседание руководства Евролиги, на котором будет обсуждаться данная ситуация. В официальном заявлении организаторов турнира отмечается, что лига собирается продолжить турнир и выслушать позиции участников.

При этом матч мужской сборной России по баскетболу против команды Нидерландов в отборе ЧМ-2023 прошел в четверг в Перми по плану. А вот все региональные и всероссийские юниорские турниры по баскетболу в нашей стране приостановлены. О новых сроках и местах проведения турниров будет объявлено позднее.

Европейская федерация регби Rugby Europe отменила матч чемпионата Европы между сборными Грузии и России, который должен был пройти 27 февраля в Тбилиси. Его новая дата будет названа позднее. Также отменен чемпионат Европы по снежному регби, намеченный на 27-28 февраля в Москве. А вот матч между женскими сборными Испании и России на чемпионате Европы состоится по плану — 26 февраля в Мадриде.

Сборные Швеции и Финляндии отказались от участия в чемпионате мира по бенди, который должен пройти в Сыктывкаре с 27 марта по 3 апреля. При этом президент международной федерации Борис Скрынник заявил РИА «Новости», что организация не получала от финнов и шведов официальных документов о снятии с турнира.

Зимние виды спорта

Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что не будет отменять ээтап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике (26-27 февраля) в Ярославле и этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области (25-27 февраля). Участники этих стартов прибыли в Россию прямо с пекинской Олимпиады. При этом стало известно, что сборные Великобритании, Швеции и Австралии по ски-кроссу отказались от выступления в Челябинской области.

Тем временем сборная России по лыжным гонкам во главе с трехкратным чемпионом Пекина-2022 Александром Большуновым отправилась в финский Лахти на этап Кубка мира, который намечен на 26-27 февраля. FIS также подтвердила, что не собирается переносить из России финал этого турнира (18-20 марта), несмотря на призывы норвежца Йоханнеса Клебо. Также в календаре остаются этапы КМ по прыжкам на лыжах с трамплина (25-27 марта) в Нижнем Тагиле и Чайковском. «Безопасность участников всех мероприятий Кубка мира является главным приоритетом», — заявили в FIS в ответ на запрос «СЭ».

При этом Шведская лыжная ассоциация официально заявила, что отказывается от участия во всех соревнованиях, которые будут проводиться в России.

«Формула-1», Паралимпиада и шахматы

Немецкий пилот Себастьян Феттель и голландец Макс Ферстаппен высказалась за исключение из календаря «Формулы-1» «Гран-при России», который должен пройти в Сочи с 23 по 25 сентября. Однако руководство Королевской серии отказалось комментировать эту идею. «Формула-1? пристально следит за развитием ситуации, как и многие другие организации. На сегодняшний день у нас нет комментариев по поводу сентябрьской гонки», — говорится в заявлении организации.

Международный паралимпийский комитет (IPC) ведет диалог с Паралимпийскими комитетами Украины и России в преддверии Игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 13 марта. Паралимпийский комитет России (ПКР) не получал от IPC информации о каких-либо изменениях, связанных с Паралимпиадой-2022. «Подготовка к вылету в Китай делегации ПКР идет по графику», — сообщил РИА «Новости» исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков. Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на специальном заседании изучит вопрос о проведении всех запланированных соревнований в России. C 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве должна пройти 44-я шахматная Олимпиада. «Будут проведены консультации с федерациями-членами и ответственными комиссиями ФИДЕ для принятия наиболее подходящего решения», — говорится в заявлении организации.