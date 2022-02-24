УЕФА завтра проведет экстренное заседание исполкома по ситуации между Россией и Украиной

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что проведет экстренное заседание исполкома по ситуации между Россией и Украиной.

Как сообщается в официальном заявлении организации, президент УЕФА Александр Чеферин принял решение созвать срочное заседание, чтобы оценить ситуацию и принять необходимые решения.

Заседание исполкома УЕФА состоится завтра, 25 февраля, начало запланировано на 12.00 по московскому времени.

Дальнейшие комментарии от УЕФА последуют после заседания исполкома.