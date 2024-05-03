Юран: «Зимой даже думал: не будет новичков — уйду из «Пари НН»
Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» заявил, что его команде не хватило усиления в зимнее трансферное окно.
— Трехматчевая дисквалификация Гоцука оказалась для вашей команды роковой?
— А других футболистов, которые могли безболезненно заменить Кирилла, у меня, увы, не было. Да, есть молодой Глущенков. Несомненно, парень талантливый, поиграл уже в Белоруссии. Но все же приходит с опытом. Нужно время... А Майга? У нас был один такой полузащитник-разрушитель, оборонительного плана. Я же его осенью берег, когда он висел на карточках.
— В смысле — берегли?
— Не ставил его на игры со «Спартаком», ЦСКА. Потому что понимал: Майга нужен нам в других матчах, против других соперников, где у нас больше шансов взять очки. Во встрече с «Оренбургом» Мамаду, к сожалению, получил тяжелую травму. И кем его менять? В теории есть Каккоев. Но вы же понимаете, что он не может компенсировать Майга. Трошечкин играл опорника в «Ахмате». Но, опять же, все-таки не тот уровень. Нет, я сейчас без претензий. Парни — молодцы, старались. Выкладывались. Но мы же говорим об РПЛ.
— Впереди без перешедшего в «Ференцварош» Севикяна моменты создавались с трудом.
— Зимой я давал большое интервью, в котором подчеркнул: «Пари НН» необходимо усиливаться. Мол, ничего еще не решено, и весна получится тяжелой. При этом тогда я, понятное дело, не знал, что из-за травм команда потеряет Майга и Марадишвили, а из-за дисквалификации — Гоцука. И в этих позициях мы просели. Что касается креатива, то тоже нужно было приобретать соответствующих игроков. Говорил, что надо пополниться как минимум четырьмя квалифицированными исполнителями. Ну что поделать... Видите, как все пошло. С другой стороны, это тоже полезный опыт. Все идет в копилку. Не скрою, зимой даже задумывался: если не будет качественных новичков, возможно, даже придется уйти.
— Что вас удержало?
— Останавливало то, что уже был пройден с командой определенный путь, проделана работа. Мне было комфортно тренировать и жить в Нижнем Новгороде. Все условия: база, инфраструктура. Великолепные болельщики. Хороший контакт с руководством.
Хотя, знай я заранее про травмы Майга, Марадишвили и красной карточке Гоцука, думаю, принял бы то радикальное решение. В итоге остался. На флажке взяли Кучаева, Марадишвили. Да, последние полгода ребята мало играли. Однако понимал, что у них есть определенные качества, что могут нам помочь. В общем, усилились в соответствии с финансовыми возможностями клуба. «Пари НН» живет строго в рамках своего бюджета.
Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. 29 апреля 2024 года нижегородский клуб объявил об увольнении 54-летнего специалиста.
«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 26 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3