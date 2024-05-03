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Сегодня, 08:45

Юран: «Зимой даже думал: не будет новичков — уйду из «Пари НН»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Юран и Зе Турбо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» заявил, что его команде не хватило усиления в зимнее трансферное окно.

— Трехматчевая дисквалификация Гоцука оказалась для вашей команды роковой?

— А других футболистов, которые могли безболезненно заменить Кирилла, у меня, увы, не было. Да, есть молодой Глущенков. Несомненно, парень талантливый, поиграл уже в Белоруссии. Но все же приходит с опытом. Нужно время... А Майга? У нас был один такой полузащитник-разрушитель, оборонительного плана. Я же его осенью берег, когда он висел на карточках.

— В смысле — берегли?

— Не ставил его на игры со «Спартаком», ЦСКА. Потому что понимал: Майга нужен нам в других матчах, против других соперников, где у нас больше шансов взять очки. Во встрече с «Оренбургом» Мамаду, к сожалению, получил тяжелую травму. И кем его менять? В теории есть Каккоев. Но вы же понимаете, что он не может компенсировать Майга. Трошечкин играл опорника в «Ахмате». Но, опять же, все-таки не тот уровень. Нет, я сейчас без претензий. Парни — молодцы, старались. Выкладывались. Но мы же говорим об РПЛ.

— Впереди без перешедшего в «Ференцварош» Севикяна моменты создавались с трудом.

— Зимой я давал большое интервью, в котором подчеркнул: «Пари НН» необходимо усиливаться. Мол, ничего еще не решено, и весна получится тяжелой. При этом тогда я, понятное дело, не знал, что из-за травм команда потеряет Майга и Марадишвили, а из-за дисквалификации — Гоцука. И в этих позициях мы просели. Что касается креатива, то тоже нужно было приобретать соответствующих игроков. Говорил, что надо пополниться как минимум четырьмя квалифицированными исполнителями. Ну что поделать... Видите, как все пошло. С другой стороны, это тоже полезный опыт. Все идет в копилку. Не скрою, зимой даже задумывался: если не будет качественных новичков, возможно, даже придется уйти.

— Что вас удержало?

— Останавливало то, что уже был пройден с командой определенный путь, проделана работа. Мне было комфортно тренировать и жить в Нижнем Новгороде. Все условия: база, инфраструктура. Великолепные болельщики. Хороший контакт с руководством.
Хотя, знай я заранее про травмы Майга, Марадишвили и красной карточке Гоцука, думаю, принял бы то радикальное решение. В итоге остался. На флажке взяли Кучаева, Марадишвили. Да, последние полгода ребята мало играли. Однако понимал, что у них есть определенные качества, что могут нам помочь. В общем, усилились в соответствии с финансовыми возможностями клуба. «Пари НН» живет строго в рамках своего бюджета.

Сергей Юран. «Мне не стыдно смотреть в глаза болельщикам «Пари НН»!» Первое интервью Юрана после отставки

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. 29 апреля 2024 года нижегородский клуб объявил об увольнении 54-летнего специалиста.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 26 матчах.

Сергей Юран
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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