Юран: «Зимой даже думал: не будет новичков — уйду из «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» заявил, что его команде не хватило усиления в зимнее трансферное окно.

— Трехматчевая дисквалификация Гоцука оказалась для вашей команды роковой?

— А других футболистов, которые могли безболезненно заменить Кирилла, у меня, увы, не было. Да, есть молодой Глущенков. Несомненно, парень талантливый, поиграл уже в Белоруссии. Но все же приходит с опытом. Нужно время... А Майга? У нас был один такой полузащитник-разрушитель, оборонительного плана. Я же его осенью берег, когда он висел на карточках.

— В смысле — берегли?

— Не ставил его на игры со «Спартаком», ЦСКА. Потому что понимал: Майга нужен нам в других матчах, против других соперников, где у нас больше шансов взять очки. Во встрече с «Оренбургом» Мамаду, к сожалению, получил тяжелую травму. И кем его менять? В теории есть Каккоев. Но вы же понимаете, что он не может компенсировать Майга. Трошечкин играл опорника в «Ахмате». Но, опять же, все-таки не тот уровень. Нет, я сейчас без претензий. Парни — молодцы, старались. Выкладывались. Но мы же говорим об РПЛ.

— Впереди без перешедшего в «Ференцварош» Севикяна моменты создавались с трудом.

— Зимой я давал большое интервью, в котором подчеркнул: «Пари НН» необходимо усиливаться. Мол, ничего еще не решено, и весна получится тяжелой. При этом тогда я, понятное дело, не знал, что из-за травм команда потеряет Майга и Марадишвили, а из-за дисквалификации — Гоцука. И в этих позициях мы просели. Что касается креатива, то тоже нужно было приобретать соответствующих игроков. Говорил, что надо пополниться как минимум четырьмя квалифицированными исполнителями. Ну что поделать... Видите, как все пошло. С другой стороны, это тоже полезный опыт. Все идет в копилку. Не скрою, зимой даже задумывался: если не будет качественных новичков, возможно, даже придется уйти.

— Что вас удержало?

— Останавливало то, что уже был пройден с командой определенный путь, проделана работа. Мне было комфортно тренировать и жить в Нижнем Новгороде. Все условия: база, инфраструктура. Великолепные болельщики. Хороший контакт с руководством.

Хотя, знай я заранее про травмы Майга, Марадишвили и красной карточке Гоцука, думаю, принял бы то радикальное решение. В итоге остался. На флажке взяли Кучаева, Марадишвили. Да, последние полгода ребята мало играли. Однако понимал, что у них есть определенные качества, что могут нам помочь. В общем, усилились в соответствии с финансовыми возможностями клуба. «Пари НН» живет строго в рамках своего бюджета.

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. 29 апреля 2024 года нижегородский клуб объявил об увольнении 54-летнего специалиста.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 26 матчах.