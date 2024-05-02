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Губерниев заступился за Ефимову: «Тогда Вяльбе для нас эстонка?»

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Комментатор и спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

Ранее Вяльбе назвала российскую пловчиху Юлию Ефимову американкой, так как спортсменка хочет выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

«Вяльбе сказала, что Ефимова для нас американка? Согласно этой дурацкой логике, Вяльбе для нас эстонка? Юля Ефимова краса и гордость спорта российского, легендарная спортсменка и никто не дает права Вяльбе говорить подобную херню. Юля — мы с тобой!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В декабре прошлого года МОК допустил российских спортсменов на Игры-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом члены национальной команды не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия Олимпиады.

Источник: Telegram-канал Дмитрия Губерниева
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
Юлия Ефимова
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