Парад на День Победы в Москве: где смотреть прямую трансляцию 9 мая

Традиционный Парад Победы в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в четверг, 9 мая. Шествие начнется в 10.00 по московскому времени и продлится до 12 часов дня.

Онлайн-трансляцию парада Победы на Красной площади можно будет увидеть на главных телеканалах России: Первый канал, «Россия 1», РЕН ТВ и др. Начало прямого эфира совпадает со стартом шествия Победы — 10 утра мск.

Участие в параде примут все виды войск ВС РФ, представители силовых ведомств, курсанты военных училищ и военная техника. В общей сложности число участников составит 9 тысяч человек и 75 единиц военного вооружения и авиации Воздушно-космических сил.

Стартует шествие с пеших расчетов, затем пойдет механизированная колонна, которую возглавит танк Т-34, также будет задействована современная техника.