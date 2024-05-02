Парад на День Победы в Москве: какие улицы будут перекрыты 9 мая

Традиционный Парад Победы в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в четверг, 9 мая. В Москве ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями на День Победы. Изменения коснутся и работы общественного транспорта.

5 мая с 05.00 до 08.00 перекроют движение на участках Новинского бульвара, Таганской площади, Маяковского тоннеля, Оружейного переулка, Самотечной эстакады, Садового кольца, Проектируемого проезда №3502, а также нескольких улиц: Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Земляного Вала и Волгоградского проспекта.

Также ограничения затронут участки Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади, улицы Новый Арбат, Большого Каменного моста.

Двустороннее движение будет организовано в районе Таганской площади.