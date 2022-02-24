Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:54

В РПЛ выступили с заявлением по поводу возможного переноса 19-го тура чемпионата

В РПЛ выступили с заявлением по поводу возможного переноса 19-го тура чемпионата
Иван Торопцев
Корреспондент
Стадион «Краснодар».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тинькофф Российская премьер-лига выступила с официальным заявлением по поводу возможного переноса 19-го тура первенства.

«В настоящее время Российский футбольный союз и Российская премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», — приводит пресс-служба лиги текст заявления.

19-й тур РПЛ должен пройти с 26 по 28 февраля.

Ранее ТАСС сообщил о временной приостановке работы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе из-за ситуации с Украиной.

Футбол
РПЛ
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Динамо» отменило пресс-конференцию главного тренера Сандро Шварца
«Я отдам все ради этой команды». 19-летний швед с камерунскими корнями — новый герой «Манчестер Юнайтед»
Хименес считает, что «Атлетико» заслужил победу в матче с «МЮ»
«Многие удивились: «Зачем тебе «Химки»? Они уже почти вылетели». А мне всегда нужен спортивный вызов!» Юран — о своем назначении, Жиркове, Мамаеве и Кокорине
Ожирение: как определить и чем оно опасно?
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Газизов о возможном переносе 19-го тура РПЛ: «Пока преждевременно о чем-то говорить. Сейчас «Уфа» решает вопрос о возвращении в Россию»
В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ
«Динамо» отменило пресс-конференцию главного тренера Сандро Шварца
В тульском «Арсенале» отреагировали на слухи о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ
Сергей Юран: «Мамаев — адекватный парень, Жирков — трудяга»
Сергей Юран: «Никогда не давал повода меня критиковать за результат»
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Газизов о возможном переносе 19-го тура РПЛ: «Пока преждевременно о чем-то говорить. Сейчас «Уфа» решает вопрос о возвращении в Россию»
В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ
В тульском «Арсенале» отреагировали на слухи о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ
«Многие удивились: «Зачем тебе «Химки»? Они уже почти вылетели». А мне всегда нужен спортивный вызов!» Юран — о своем назначении, Жиркове, Мамаеве и Кокорине
Тренер «Маккаби Тель-Авив» Крстайич сообщил о предложении от клуба РПЛ
Хесус Медина: «Команда набрала хорошую форму и полностью готова к игре со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газизов о возможном переносе 19-го тура РПЛ: «Пока преждевременно о чем-то говорить. Сейчас «Уфа» решает вопрос о возвращении в Россию»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости