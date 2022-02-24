В РПЛ выступили с заявлением по поводу возможного переноса 19-го тура чемпионата

Тинькофф Российская премьер-лига выступила с официальным заявлением по поводу возможного переноса 19-го тура первенства.

«В настоящее время Российский футбольный союз и Российская премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», — приводит пресс-служба лиги текст заявления.

19-й тур РПЛ должен пройти с 26 по 28 февраля.

Ранее ТАСС сообщил о временной приостановке работы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе из-за ситуации с Украиной.