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Париж-2024

Сегодня, 18:22

Вяльбе — о спортсменах, которые стремятся на Олимпиаду-2024: «Ефимова для нас американка»

Вяльбе жестко высказалась о спортсменах, которые хотят на Олимпиаду-2024
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Елена Вяльбе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о тех отечественных спортсменах, которые хотят выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

«По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж, у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение. Та же Ефимова для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определенных результатов», — приводит слова Вяльбе RT.

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Ефимова является трехкратным олимпийским призером и шестикратной чемпионкой мира.

В декабре прошлого года МОК допустил российских спортсменов на Игры-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом члены национальной команды не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия Олимпиады. Кроме того, на турнир не допустят атлетов, которые имеют контракты с вооруженными силами России.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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Источник: RT
Олимпиада
Елена Вяльбе
Юлия Ефимова
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