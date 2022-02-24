«Ахмат» в полном составе возвращается в Россию со сборов в Турции

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что команда в полном составе возвращается в Россию со сборов в Турции.

«Ахмат» планово работает и готовится к матчу с «Уфой». Мы сегодня вылетам в Россию для того, чтобы 27 числа сыграть матч. Все игроки, в том числе легионеры, возвращаются в Россию с нами", — приводит слова Талаева Sport24.

Грозненский клуб после 18 туров Тинькофф РПЛ набрал 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

27 февраля «Ахмат» сыграет с «Уфой» в матче 19 тура РПЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.