Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 17:01

Руководство баскетбольной Евролиги проведет встречу с представителями клубов 25 февраля

Екатерина Савостина
Корреспондент

Руководство баскетбольной Евролиги заявило, что в связи с текущей ситуацией между Россией и Украиной собирается провести встречу с представителями клубов 25 февраля.

В сообщении пресс-службы отмечается, что лига собирается продолжить турнир и выслушать позиции участников.

На данный момент в турнирной таблице Евролиги лидирует «Барселона». Второе место у «Реала», а «Милан» замыкает тройку лидеров.

«Зенит», ЦСКА и УНИКС занимают пятое, шестое и восьмое места соответственно.

Источник: https://twitter.com/EuroLeague/status/1496837215326208002
БК Зенит
БК УНИКС
БК ЦСКА
Евролига
0

Читайте также

УЕФА заявил, что все сегодняшние матчи Лиги Европы будут сыграны по расписанию
«Дети спасли мою карьеру». Дисквалифицированная МОК лыжница вернулась и стала героем дня на чемпионате России
Что такое нейтральный статус? К чему приговорил Россию спортивный арбитраж
Тер Штеген рассказал, что думает о «Наполи»
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итудис — о матче с «Баварией»: «В таких играх победа достается потом и кровью»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости