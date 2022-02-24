Руководство баскетбольной Евролиги проведет встречу с представителями клубов 25 февраля
Руководство баскетбольной Евролиги заявило, что в связи с текущей ситуацией между Россией и Украиной собирается провести встречу с представителями клубов 25 февраля.
В сообщении пресс-службы отмечается, что лига собирается продолжить турнир и выслушать позиции участников.
На данный момент в турнирной таблице Евролиги лидирует «Барселона». Второе место у «Реала», а «Милан» замыкает тройку лидеров.
«Зенит», ЦСКА и УНИКС занимают пятое, шестое и восьмое места соответственно.
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