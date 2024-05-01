Сколько выходных в праздники и когда первый рабочий день после 9 мая
Россияне в 2024 году будут отдыхать на День Победы с 9 по 12 мая
В мае 2024 года — 31 день, 20 рабочих и 11 нерабочих дней (выходные и майские праздники).
В этом году День Победы, который ежегодно отмечается 9 мая, выпал на четверг. Поэтому россияне в связи с 79-летием победы в Великой Отечественной войне будут отдыхать четыре дня — с 9 по 12 мая включительно. Также среда, 8 мая, станет сокращенным рабочим днем.
Россияне выйдут на работу после вторых длинных майских праздников в понедельник, 13 мая.
Подробности о проведении Парада Победы на Красной площади читайте на нашем сайте.
Календарь праздничных и выходных дней 2024 года в актуальной версии доступна в нашем материале.
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