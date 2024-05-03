Александер-Арнолд замечен на свидании с дочерью актера Джуда Лоу

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд встречается с дочерью британского актера Джуда Лоу Айрис, сообщает Mirror.

Футболист был замечен с девушкой встретились в прошлом месяце во время съемок рекламы и начали встречаться. Пара гуляла в Лондоне 30 апреля.

Айрис Лоу и Трент Александер-Арнолд. Фото Mirror

В текущем сезоне Александер-Арнолд провел 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 9 результативных передач.