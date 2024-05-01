Костомаров опубликовал фото с дачного отдыха с семьей

Олимпийский чемпион Роман Костомаров поделился фотографией с дачного отдыха с семьей.

47-летний фигурист выложил снимок с женой и двумя детьми в социальных сетях.

«На дачном релаксе», — говорится в подписи к фотографии.

Роман Костомаров с семьей. Фото Соцсети

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.