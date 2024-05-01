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Сегодня, 18:54

Костомаров опубликовал фото с дачного отдыха с семьей

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Роман Костомаров с семьей.
Фото Соцсети
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Олимпийский чемпион Роман Костомаров поделился фотографией с дачного отдыха с семьей.

47-летний фигурист выложил снимок с женой и двумя детьми в социальных сетях.

«На дачном релаксе», — говорится в подписи к фотографии.

Роман Костомаров с семьей.
Фото Соцсети

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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