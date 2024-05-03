День Победы в Москве 2024: как принять участие в акции Бессмертный полк

Традиционное шествие «Бессмертный полк» в День Победы 9 мая 2024 года в Москве в очном формате не состоится. Решение об отмене акции в 2024 году было принято по соображениям безопасности.

При этом, организаторы предлагают несколько альтернативных вариантов участия в памятной акции для всех желающих. Принять участие в «Бессмертном полку» в этом году можно с 1 по 12 мая и на работе, в общественном или служебном транспорте, на воде, в воздухе, в школах и в детских садах.

9 мая на официальном сайте Бессмертного полка пройдет онлайн-трансляция с портретами ветеранов. Еще видеоряд покажут на медиафасадах и светодиодных экранах столицы. В День Победы в городских парках и площадях откроют «Галерею памяти» с фотографиями Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы и Героев России, участников специальной военной операции.

Также любой желающий может в рамках акции написать пост в социальных сетях с рассказом об участнике Великой Отечественной войны, поставить его фото на аватарку своей страницы, напечатать портрет ветерана на одежде, разместить снимок на стекле автомобиля и на других средствах передвижения.

«Бессмертный полк» — традиционная российская акция, которая проводится с 2012 года. Ее главная цель увековечивание памяти солдат Великой Отечественной войны, сохранение наследия подвига, доблести и героизма русского народа.