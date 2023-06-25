Красавицы на доске: какими водными видами спорта занимаются спортсменки

Девушки, увлекающиеся катанием на доске.

Обычно летом во многих городах России держится аномально жаркая погода. В таких условиях стремительно набрали обороты водные виды спорта, которыми могут заниматься люди без специальной физической подготовки. Давайте полюбуемся красавицами, не первый год увлекающимися катанием на доске и только недавно открывшими для себя этот вид.

Сапсерфинг — это вид спорта, в котором человек, стоя на доске, движется по воде при помощи весла. Кататься на сапе можно не только по волнам, но и на спокойной реке в черте города. Это отличное занятие для тех, кто любит наслаждаться спокойствием и неспешными прогулками.

Пловчиха Юлия Ефимова катается на сап-серфе в жаркой Калифорнии, да и к тому же не одна.

Юлия Ефимова.

Российская биатлонистка Светлана Миронова сменила род деятельности и встала на доску.

Светлана Миронова.

Дарья Клишина предпочитает активный отдых и привлекает к нему членов своей семьи.

Дарья Клишина с семьей.

Теннисистка Мария Шарапова решила, что сап — это оригинальный способ залечить травму плеча. В 2013 году каникулы россиянки на Карибских островах были омрачены встречей с акулой, проплывавшей неподалеку от нее. «Менее всего хотела увидеть рифовую акулу, плывя на серфе со скоростью улитки», — написала Шарапова в соцсетях.

Мария Шарапова.

Мария Шарапова.

Гимнастка Александра Солдатова не прочь совершить прогулку по воде и насладиться красивыми пейзажами.

Александра Солдатова.

Александра Солдатова.

Также стал популярным среди жителей населенных пунктов с гладкой водой и вейкбординг. Спортсмен катится на доске по волне за катером, держась при этом за веревку с рукояткой.

В жаркие летние дни Алина Загитова пробует себя как раз в вейкбординге. «Новая любовь», — так писала олимпийская чемпионка о своем увлечении.

Алина Загитова.

Алина Загитова.

«Спасательница Малибу» Доротея Вирер умело рассекает волны, причем итальянка увлекается не только вейком, но и совершает водные прогулки на сапе. Вы только посмотрите, как она умеет стоять на голове!

Доротея Вирер.

Доротея Вирер.

Доротея Вирер.

Доротея Вирер.

Доротея Вирер.

Светлана Кузнецова с удовольствием вносила разнообразие в тренировочный процесс, катаясь на вейке и на сапе.

Светлана Кузнецова.

А вот и любительницы серфинга — катания на доске по волнам.

Во время отдыха на Бали скелетонистка Юлия Канакина выяснила, что неплохо катается на серфе... «лежа на животе».

А вот американская горнолыжница Линдси Вонн стоит на доске очень уверенно.

Источник фото: соцсети спортсменок