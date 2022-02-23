Красивый фильм с тонной грехов. «Одиннадцать молчаливых мужчин»: спортивная драма о дружеском футболе в 1945

Рецензия на новую спортивную драму.

Из года в год наши кинематографисты снимают кино о футболе — любимой игре всех мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 99. «Тренер» в 2018, «Лев Яшин» в 2019, «Стрельцов» в 2020, а теперь немного припозднившиеся «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова. Чем он удивляет, увлекает и немного расстраивает, разбирается Анна Константинова.

«Одиннадцать молчаливых мужчин» (2021)

Драма, спорт

Режиссер: Алексей Пиманов. Сценарий: Олег и Владимир Пресняковы

В ролях: Макар Запорожский, Павел Турбинер, Роман Курцын, Андрей Чернышов, Алена Коломина,Павел Крайнов,Евгения Лапова, Софья Шуткина, Дмитрий Белоцерковский

Возраст: 12+

Премьера: 17 февраля 2022

Команда в синем тренируется на борту самолета, лондонская журналистка продумывает сценарий своего публичного романа, а подставная медсестра помогает во фруктовом тотализаторе. Динамичный монтаж завлечет зрителей моментально, познакомит с главными персонажами в команде «Динамо» и основными действующими лицами на туманном Альбионе. Три основные линии довольно скоро переплетутся, но спорт все равно останется на своем месте. Хотя без любви, происков капиталистических бизнесменов и мягких шпионских игр не обойдется.

Осенью 1945 года советская команда московского «Динамо» и один приглашенный футболист из ЦДКА отправились на двух самолетах в Великобританию. Там они должны были провести дружеские матчи с четырьмя главными клубами Уэльса, Англии и Шотландии. По прилете в Кройдонский аэропорт Лондона на советских спортсменов напали толпы журналистов. Репортеры задавали вопросы скромным футболистам, которые и понимали-то их с трудом. Щедрых ответов, как мы знаем, они не получили. Поэтому и прозвали наших «одиннадцатью молчаливыми мужчинами в синих пальто». Это и дало фильму Пиманова его название.

Алексей Пиманов в интервью «Комсомольской правде» так характеризует свой фильм: «...это кино про большую любовь. Увидите, поймете. Красивое кино про красивых людей». И надо сказать, это абсолютная правда. Режиссер виртуозно маневрирует между реальными фактами и художественным вымыслом. Он добавляет трудностей в жизнь иностранных спортсменов, которые внушают местным страх и восхищение. Создатели искусно воспроизводят архивные съемки тех матчей и развивают выдуманные личные истории персонажей. Особо хочется заметить, что в фильм вшито антивоенное послание и искренняя благодарность «великому поколению победителей», которому он и посвящен.

Для создания атмосферы послевоенных годов всем актерам-игрокам сшили особые форму и бутсы из тех же материалов, что и раньше; выстроили лондонские декорации на улицах Санкт-Петербурга, а матчи снимали на историческом футбольном поле в Лефортово. Для большего успеха актеры, сыгравшие британцев, прошли дополнительное обучение английскому при Министерстве иностранных дел. Британское окружение передано весьма аутентично, лишь однажды возникающий размытый Биг-Бен (дико напоминающий фотообои) возвращает в реальность: все-таки ковид не дал команде снять фильм в Великобритании. Но и это не помеха. Джазовые напевы, модные шляпки и искренняя любовь к футболу спасают изображение от громких слов «не верю».

Кадр из фильма.

Как тут не верить, когда камера летит над полем, изобретательно выхватывает кадры бегущих ног, замедляет изображение в критические моменты, так что сердце замирает. Еще большему экшену обязаны и старые правила игры: в те годы они отличались меньшим трепетом к игрокам, поэтому порой на поле разыгрывались настоящие схватки. В интервью режиссер рассказывает, как все было: «Они вышли и начали играть. Просто в футбол. Настоящий. С подкатами, игрой в кость, криками, потом и финтами. Если играешь в настоящий футбол, у тебя другая энергетика». Все это стало секретом реалистичных и по-настоящему захватывающих футбольных матчей, где нет лишней концентрации на каком-то одном игроке.

В реальности британцы обзавелись любимчиками, которым в фильме выделена своя особая роль. Вратарь Алексей Хомич (Роман Курцын) весь фильм пытается выучить английский, и если на поле он «Тигр» с мертвой хваткой, то в жизни он здоровается с публикой фразой «Леди энд гамильтоны». А бомбардир Константин Бесков (Дмитрий Белоцерковский) вне поля оказался настоящим молчуном: он весь фильм звонит любимой девушке, чтобы комично и трепетно помолчать в трубку.

Совсем другая история любви у Всеволода Боброва (Макар Запорожский), который делает довольно дерзкие подкаты к английской журналистке Эбби (Алена Коломина), готовой на все ради истории. Вокруг их отношений выстраивается основной вне-футбольный конфликт: деньги или честность. Герои выбирают, что им важнее любовь, большой куш, Родина или слава. А местные гангстеры, также небольшая критика капитализму, доводят накал страстей до пика.

Кадр из фильма.

Еще одна пара с интересными амурными делами — это известный советский комментатор Вадим Синявский (Павел Крайнов) и его спасительница на фронте Нынче она живет в Лондоне, занимает необычный пост атташе по культуре и следит за благополучием визита советских спортсменов. Образ этой героини: сильной, самостоятельной и одновременно мягкой — один из самых интересных в фильме.

Может показаться, что в фильме намного больше любви, чем футбола. В том же интервью режиссера есть дисклеймер: «Так фильм не про футбол. «...» это как раз про красивую любовь, про удивительных людей, про невероятное поколение, перед которым я преклоняюсь. Хотелось как-то объясниться им в любви». И эта любовь к людям действительно чувствуется через экран.

Если мы начнем разбирать всех персонажей по косточкам, интерес представят только таинственная атташе по культуре Виктория Стрелкова (Евгения Лапова), Бобров и Эбби. Остальные же представлены довольно однобоко. Условные злодеи, давайте признаемся, и вовсе вылетают из памяти. Их дешевые провокации и методы шантажа мы видели уже в миллионах фильмов. Но не так чтобы это сильно портило впечатление после просмотра, хотя вопросы остаются.

Самой большой недоделкой «11 мужчин» можно назвать линию детства Боброва. В критические для него моменты зрителя погружают в его сознание. Герой вспоминает, как в детстве он с братом играл в русский хоккей, последствия коего были плачевными. Снято хорошо, но зачем? Для глубокого психологизма героя этого не достаточно, а как демонстрации давней травмы сцена тоже не работает — ведь справляется с трудностями герой слету. В общем, не нам судить за режиссера, но есть вероятность, что без этих амбициозных вставок было бы меньше вопросов.

Кадр из фильма.

Можно поругать фильм и за многие штампы, вписанные сюжет. Но все же «Одиннадцать молчаливых мужчин» многим удивляет. Во-первых, необычно важными женскими ролями, которые не столько приложения к героям-мужчинам, сколько важнейшие элементы сюжета. Во-вторых, замечательно снятыми играми, способными увлечь даже тех, кто не интересуется футболом. В-третьих, антивоенным посылом, которым почти никогда не пропитаны отечественные спортивные фильмы. Наше спортивное кино почти всегда построено на конфронтации «свои-чужие». Здесь же сохранена дружественная атмосфера, которая на самом деле и должна сопровождать настоящий цивилизованный спорт.

«Одиннадцать молчаливых мужчин» — это хорошо поставленное, зрелое кино, которому можно приписать тонну грехов. Но надо ли, если при просмотре титров, где нам показывают архивные съемки, сердце бьется чаще от гордости и благодарности «великому поколению победителей»?