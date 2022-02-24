В FIS прокомментировали информацию о возможном переносе финала Кубка мира из Тюмени

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) прокомментировали информацию о проведении этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени (Россия).

Заключительные соревнования сезона должны пройти с 18 по 20 марта.

«Безопасность участников всех мероприятий Кубка мира FIS является главным приоритетом. Если в текущем календаре чемпионата мира в результате конфликта произойдут какие-либо изменения, FIS немедленно сообщит об этом», — ответили в FIS на запрос «СЭ».

Ранее директор сборной Швеции по лыжным гонкам Ула Стремберг сообщила, что FIS рассматривает Эстерсунд в качестве возможной замены Тюмени для проведения этапа Кубка мира.