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Сегодня, 19:32

В FIS прокомментировали информацию о возможном переносе финала Кубка мира из Тюмени

Данил Алешин
Корреспондент
Лыжные гонки.
Фото Getty Images

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) прокомментировали информацию о проведении этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени (Россия).

Заключительные соревнования сезона должны пройти с 18 по 20 марта.

«Безопасность участников всех мероприятий Кубка мира FIS является главным приоритетом. Если в текущем календаре чемпионата мира в результате конфликта произойдут какие-либо изменения, FIS немедленно сообщит об этом», — ответили в FIS на запрос «СЭ».

Ранее директор сборной Швеции по лыжным гонкам Ула Стремберг сообщила, что FIS рассматривает Эстерсунд в качестве возможной замены Тюмени для проведения этапа Кубка мира.

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