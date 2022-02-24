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Сегодня, 16:46

Матч сборных России и Грузии на чемпионате Европы по регби отложен

Екатерина Савостина
Корреспондент

Официальный сайт Rugby Europe сообщил о том, что матч чемпионата Европы по регби между сборными Грузии и России отложен.

Решение было принято из-за текущей ситуации между Россией и Украиной. Новая дата будет известна позднее. Игра должна была пройти 27 февраля в Тбилиси.

Отмечается, что матч между женскими сборными Испании и России на чемпионате Европы состоится по плану — 26 февраля в Мадриде.

Также был отменен чемпионат Европы по снежному регби, который должен был пройти с 27 по 28 февраля в Москве.

Источник: https://www.rugbyeurope.eu/news/rugby-europe-statement/
Сборная России по регби
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