Велоспорт
Новости
Велошоссе Велотрек Маунтинбайк Вело-BMX
Главная
Велоспорт

Сегодня, 20:16

Тренер Бугаенко о гимне России после гонки в Италии: «Все аплодировали, тепло приветствовали»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер РФ по велоспорту Александр Кузнецов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о включении гимна России велогонщику Виктору Бугаенко после победы в однодневной гонке в Италии «Виченца — Бионде».

«Гимн включили организаторы. Одно дело МОК, правительства, а другое — сам народ, итальянский. Все аплодировали, тепло приветствовали. Гимн отыграл от начала и до конца, все как положено. Далее призы, награды — встречали тепло. Все было так, как в старые добрые времена. Удивился ли Бугаенко? Мы готовы ко всему. Это же не единственный случай. Есть организаторы, у них свои подходы», — сказал Кузнецов «СЭ».

Соревнования прошли 28 апреля в 80-й раз в истории. Во время церемонии награждения 20-летнему гонщику включили гимн России, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Сборная России по велоспорту
Александр Кузнецов (Велоспорт)
1
0
Читайте также
Песков заявил о дискриминации россиян на Олимпийских играх в Париже
Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде в Париже
Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»
Дадонов хоронит чемпионов и минус 12 русских в плей-офф. Что произошло в Кубке Стэнли 2 мая
Бывшему замкомандующего 18-й армии присвоили звание Героя России посмертно
В Киргизии грузовик сбил 29 детей во время их выступления под открытым небом
Популярное видео
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Губерниев заступился за Ефимову: «Тогда Вяльбе для нас эстонка?»
Вяльбе — о спортсменах, которые стремятся на Олимпиаду-2024: «Ефимова для нас американка»
Сборная России сыграет с Белоруссией 7 июня в Минске
Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде в Париже
Прокопец объяснил, как РФС может вернуть 2 миллиарда рублей от ФИФА
ФИФА не может перечислить РФС 2 миллиарда рублей из-за европейских санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российскому велогонщику Бугаенко включили гимн после победы в гонке в Италии

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости