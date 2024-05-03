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3 мая, 22:30

День Победы в Москве 2024: какие концерты пройдут в городе 9 мая

В День Победы в Москве пройдут праздничные концерты на разных площадках города
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ВДНХ.
Фото Global Look Press

В четверг, 9 мая 2024 года, будет праздноваться 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Традиционно главным мероприятием станет парад военной техники и военнослужащих на Красной площади в Москве.

Также в городе пройдут и другие праздничные мероприятия. Так, в разных частях ВДНХ пройдут 38 представлений от 17 творческих коллективов. С 12:00 до 20:00 будут работать сразу несколько площадок празднования Дня Победы.

На Малой сцене, расположившейся на площади Промышленности, в течение всего дня будут звучать всеми любимые композиции военных лет и песни из советских фильмов о Победе, знакомые каждому с детства.

Подиум между фонтаном «Дружба народов» и цветочным партером превратится в танцплощадку. Гости ВДНХ смогут окунуться в атмосферу послевоенных лет, когда танцы под духовой оркестр были самым популярным развлечением в городских парках.

В парке «Останкино» в Белой ротонде пройдут выступления коллективов «Модерн», Mosband и других духовых оркестров Москвы. В их исполнении прозвучат композиции, посвященные Дню Победы.

Кульминацией празднования Дня Победы на ВДНХ станет концерт на Главной сцене, которая расположится перед павильоном №1 «Центральный». С 20:00 до 22:00 гостей ждет большая программа с участием арт-проекта «ТенорА XXI века», солистов Алексея Татаринцева, Аскара Абдразакова, симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», хора Академии хорового искусства им. В.С. Попова и других.

Каждый год в День Победы на Поклонной горе проходит большой концерт. Звучат песни военных лет и композиции о войне, написанные уже в мирное время. Состоится ли концерт 9 мая 2024 года, будет известно позднее.

В Фольклорном центре «Москва» состоится концерт «Песни победы». В нем примут участие артисты, оркестр популярной музыки «Мастера России», дирижирует которым Валерий Петров. Также свои номера покажет вокальная группа ансамбля «Русы».

В Доме музыки состоится концерт «Песни военных лет». Помимо выступления столичного классического ансамбля, выступят лауреат международных конкурсов и фестивалей Илья Ушуллу и лауреат Всесоюзного фестиваля «Славянский базар» Екатерина Балыкбаева.

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