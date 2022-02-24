ТАСС: ЦСКА сегодня вечером вернется в Москву со сбора в Турции

ТАСС: ЦСКА сегодня вечером вернется в Москву с тренировочного сбора в Турции

ЦСКА сегодня вечером вернется в Москву с тренировочного сбора в Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского клуба.

«Команда завершила зимние сборы и готовится к вылету из Турции, — говорится в сообщении пресс-службы. — Вечером должны прилететь в Москву».

Армейцы после 18 туров Тинькофф РПЛ набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

26 февраля красно-синие сыграют со «Спартаком» в матче 19 тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.