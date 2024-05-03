Глушаков — об отстранении от основы «Урарту»: «У меня травма икроножной, тренер в курсе»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» информацию о том, что его вывели из основного состава армянской команды.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что хавбек поссорился с другим русскоязычным футболистом «Урарту» из-за «романтических взаимоотношений» Глушакова с женой этого игрока.

По данным источника, после этого главный тренер команды Дмитрий Гунько отстранил Глушакова от основы.

«Наши посиделки с Нобелем не дают кому-то покоя. У меня повреждение, надрыв икроножной мышцы, уехал домой. Тренер в курсе всей ситуации. Как только матч закончится, можете сами у него спросить», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков выступает за «Урарту» с февраля 2024 года, он принял участие в 12 матчах команды и сделал 1 результативную передачу.

37-летний россиянин не попал в заявку на игру 32-го тура чемпионата Армении против «Ширака», который проходит в пятницу, 3 мая.