«Авангард» поможет с поисками доноров костного мозга

Пресс-служба «Авангарда» сообщила, что клуб поможет с поисками доноров костного мозга.

«Более десяти лет «Авангард» сотрудничает с гематологическим отделением Областной детской клинической больницы. В отделении лечатся дети города и области с заболеваниями крови, в том числе самыми тяжелыми — опухолевыми заболеваниями крови, лейкозами. Игроки, тренеры и сотрудники клуба помогли выздороветь многим маленьким омичам», — говорится в заявлении клуба.

В «Авангарде» отметили, что для того, чтобы еще больше детей и взрослых получили шанс на спасение, нужно регулярно пополнять реестр доноров костного мозга.

Трансферная кампания клуба в 2024 году пройдет под хештегом #ВсегдаРядом. На макетах, посвященных переходам игроков, всегда будет стоять ссылка на страницу с информацией о том, как стать донором костного мозга.