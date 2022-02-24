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Сегодня, 13:26

Международный паралимпийский комитет ведет диалог с комитетами России и Украины

Иван Торопцев
Корреспондент

Международный паралимпийский комитет (IPC) ведет диалог с Паралимпийскими комитетами Украины и России в преддверии Игр в Пекине.

«IPC ведет диалог с Паралимпийскими комитетами Украины и России в преддверии зимних Игр 2022 года в Пекине. Как политически нейтральная организация, IPC сфокусирован на предстоящих Играх, а не на текущей ситуации», — приводит РИА «Новости Спорт» слова представителя пресс-службы IPC.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220224/paralimpiada-1774733441.html
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