Международный паралимпийский комитет ведет диалог с комитетами России и Украины

Международный паралимпийский комитет (IPC) ведет диалог с Паралимпийскими комитетами Украины и России в преддверии Игр в Пекине.

«IPC ведет диалог с Паралимпийскими комитетами Украины и России в преддверии зимних Игр 2022 года в Пекине. Как политически нейтральная организация, IPC сфокусирован на предстоящих Играх, а не на текущей ситуации», — приводит РИА «Новости Спорт» слова представителя пресс-службы IPC.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.