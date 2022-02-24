Эстонская команда «Калев» покинула состав участников Единой лиги ВТБ

Эстонский «Калев» принял решение прекратить участие в Единой лиге ВТБ из-за ситуации между Россией и Украиной.

«Команда категорически против любых военных действий и не считает правильным продолжать играть в Единой лиге ВТБ. В спортивном плане участие в лиге в течение последних 12 лет предоставило игрокам и клубу ценную возможность испытать себя на более высоком уровне, но текущая ситуация является неприемлемой», — сообщают РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт «Калева».

Эстонская команда занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав победу в трех матчах из 13.