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Сегодня, 19:27

Эстонская команда «Калев» покинула состав участников Единой лиги ВТБ

Анна Горшкова
Корреспондент

Эстонский «Калев» принял решение прекратить участие в Единой лиге ВТБ из-за ситуации между Россией и Украиной.

«Команда категорически против любых военных действий и не считает правильным продолжать играть в Единой лиге ВТБ. В спортивном плане участие в лиге в течение последних 12 лет предоставило игрокам и клубу ценную возможность испытать себя на более высоком уровне, но текущая ситуация является неприемлемой», — сообщают РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт «Калева».

Эстонская команда занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав победу в трех матчах из 13.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220224/kalev-1774863795.html
БК Калев
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