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Сегодня, 17:16

Пилот «Формулы-1» Себастьян Феттель отказался от участия в «Гран-при России»

Анна Горшкова
Корреспондент

Пилот команды «Формулы-1» «Астон Мартин» Себастьян Феттель отказался от участия в «Гран-при России» из-за ситуации между Россией и Украиной.

«Я в шоке от сегодняшних новостей. Ужасно видеть то, что происходит. Вы знаете, что в России запланирована гонка, но я для себя уже решил, что не буду участвовать в ней. Считаю неправильным участие в гонках в этой стране. Мне жаль, что невинные люди гибнут по столь глупым причинам», — сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Motorsport.

«Гран-при России» должен пройти в Сочи с 23 по 25 сентября.

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Барселоне проходят с 23 по 25 февраля. Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220224/formula-1774805543.html
Формула-1
Астон Мартин
Себастьян Феттель
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