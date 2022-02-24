Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 19:16

Совет ФИДЕ рассмотрит вопрос проведения запланированных соревнований в России

Анна Горшкова
Корреспондент

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) намерен рассмотреть возможность проведения всех запланированных официальных шахматных соревнований в России.

«Совет ФИДЕ выражает серьезную озабоченность в связи с текущим стремительно ухудшающимся геополитическим положением. На своем внеочередном заседании Совет ФИДЕ рассмотрит проведение всех запланированных официальных шахматных соревнований и мероприятий ФИДЕ в России.

Будут проведены консультации с федерациями-членами и ответственными комиссиями ФИДЕ для принятия наиболее подходящего решения", — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter ФИДЕ.

C 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве должна пройти 44-я Всемирная шахматная олимпиада.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220224/shakhmaty-1774855373.html
ФИДЕ
0

Читайте также

Стали известны потенциальные пары плей-офф в случае отказа «Йокерита» от участия в плей-офф КХЛ
Чемпион Европы Алиев продолжает карьеру. Сможет ли он поехать на ЧМ?
Вероника Яметова выиграла короткую программу в финале Кубка России
Финский лыжник Руусканен выиграл в классике на 15 км на ЧМ среди юниоров и молодежи, россиянин Горбунов — 10-й
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шипов: «Российские шахматисты показали себя с лучшей стороны на онлайн-турнире серии Champions Chess Tour»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости