Совет ФИДЕ рассмотрит вопрос проведения запланированных соревнований в России

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) намерен рассмотреть возможность проведения всех запланированных официальных шахматных соревнований в России.

«Совет ФИДЕ выражает серьезную озабоченность в связи с текущим стремительно ухудшающимся геополитическим положением. На своем внеочередном заседании Совет ФИДЕ рассмотрит проведение всех запланированных официальных шахматных соревнований и мероприятий ФИДЕ в России.

Будут проведены консультации с федерациями-членами и ответственными комиссиями ФИДЕ для принятия наиболее подходящего решения", — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter ФИДЕ.

C 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве должна пройти 44-я Всемирная шахматная олимпиада.