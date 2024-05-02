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Сегодня, 15:15

Репетиции парада Победы в Москве: когда пройдут и какие улицы перекроют

2 мая будет временное перекрытие движения в Тверском районе из-за репетиции парада Победы
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

9 мая 2024 года будет праздноваться 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Традиционно главным мероприятием станет парад военной техники и военнослужащих на Красной площади в Москве. В связи с этим будут проходить репетиции: 23 апреля, 2 и 5 мая.

23 апреля и 2 мая с 16.30 до 19.00, а также 5 мая с 05.00 до 08.00 перекроют движение на участках Новинского бульвара, Таганской площади, Маяковского тоннеля, Оружейного переулка, Самотечной эстакады, Садового кольца, Проектируемого проезда №3502, а также нескольких улиц: Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Земляного Вала и Волгоградского проспекта.

Также ограничения затронут участки Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади, улицы Новый Арбат, Большого Каменного моста.

Двустороннее движение будет организовано в районе Таганской площади.

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